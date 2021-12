Kast sobre dichos de Izkia Siches: “Matar a un candidato no es una expresión de arte. Espero que la vocera de Gabriel Boric se retracte “

“Que se muera Kast y Piñera“, entonó la cantante Camila Moreno durante su participación en el cierre de la campaña de Gabriel Boric en el Parque Almagro.

Tras ello, la vocera de la campaña del candidato de Apruebo Dignidad fue consultada por el tema y se militó a decir que “son parte de las expresiones del arte“.

En esa línea, Siches se explayó diciendo que “quizás justamente como el candidato del frente no ha tenido el respaldo ni de la cultura, ni del arte, ni de premios nacionales, ni científicos, quizás no lo comprenden, pero hay distintas expresiones, entre eso artistas plásticos, músicos y otros, que no hay que tomarlo de forma literal”.

Aquellos dichos molestaron en demasía a los adherentes de Kast y el candidato tuvo palabras para la vocera por medio de su cuenta de Twitter.

“Matar a un candidato no es una expresión de arte. Espero que la vocera de Gabriel Boric se retracte cuanto antes“, sostuvo Kast en la red social.

Después de aquello, no ha habido réplica de Siches.