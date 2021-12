Pablo Longueira: “Lo peor que le puede pasar a la gente sencilla es una experiencia de izquierda como Boric”

Cada vez queda menos para la segunda vuelta presidencial, donde Gabriel Boric y José Antonio Kast se juegan sus opciones para llegar al palacio de La Moneda.

En ello, diversas encuestas se han conocido en los últimos días, donde la gran mayoría da por ganador al abanderado de Apruebo Dignidad por sobre el candidato del Partido Republicano.

Sobre estas proyecciones y lo que se avecina para el próximo 19 de diciembre se refirió el exministro y exparlamentario de la UDI Pablo Longueira, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “yo creo que es una elección completamente abierta. Todas las encuestas están en un virtual empate técnico”.

“Creo que la gente está bastante definida. Cualquiera que gane lo hará por muy poco“, agregó el extimonel de la UDI.

Respecto a las opciones presidenciales, Longueira fue enfático en afirmar que con Kast, el país ganaría más que con Gabriel Boric en la presidencia.

“Con Kast Chile pierde mucho menos que si gana Boric. Creo que lo peor que le puede pasar a la gente más sencilla y humilde del país es que venga una experiencia de izquierda como la de Boric. Tengo la peor opinión de esa izquierda latinoamericana”, manifestó.

“El problema hoy en día no es ganar, es gobernar. Cuando uno está en esa disyuntiva tiene que pensar en cómo va a gobernar. Chile tiene una polarización que no me gusta“, sostuvo.

Quien fuera ministro durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera aclaró que se informa por chats respecto a la actualidad del país. “Estoy informado, y con eso me basta, con los chats que tengo, que son muy diversos y me formo opinión“, indicó.

Por otro lado, Pablo Longueira criticó a la Convención Constitucional y su misión de refundar Chile. “La Convención Constitucional fue un asalto político. Esa gente no representa al Chile real“, afirmó.

“Esa gente ganó porque cedieron de todo en el Gobierno, como la paridad. Eso juega a favor de la izquierda. La centro derecha no tiene la cantidad de mujeres que tiene la izquierda”, explicó Longueira.

El expresidente de la UDI también aseguró que para los partidos tradicionales viene un periodo de refundación política. “Desapareció el centro, porque hubo una estructura de centroderecha y centroizquierda que predominó en el país 30 años y que creo que generó todo esto desarrollo, y no me vengan con cuentos porque han sido los mejores 30 años en la historia de Chile“.

“Para la derecha, al igual que para la concertación, viene una etapa muy refundacional“, puntualizó, añadiendo que “Yo no soy de los que creen que estos últimos 30 años han sido malos. Para mí son los 30 mejores años en la historia de Chile“.