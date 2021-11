Presidente Piñera llegó hasta Cerro Castillo para uno de los últimos consejos de gabinete

Este viernes en Cerro Castillo, la oficina presidencial en la región de Valparaíso, se llevará a cabo el que podría ser el último consejo de gabinete del Presidente Sebastián Piñera.

El Presidente llegó a eso de las 09:22 al inmueble. Antes, durante toda la mañana fueron apareciendo en el lugar los ministros y subsecretarios de Estado. Patricio Melero, titular de la cartera de Trabajo, señaló que espera que la reunión sea de “análisis, proyección”, mientras que en lo particular, competente a su área, buscará plantear el “tratar de aprobar ley corta de pensiones, disminuir el desempleo y capacitar a los trabajadores para el futuro”.

En Emol señalaron que la reunión, que se extenderá durante toda la jornada, apuntará a establecer las prioridades del gobierno a pocos meses del término del mandato. Por lo demás, también influye como contexto las próximas votaciones del 19 de diciembre, donde se decidirá al sucesor de gobierno.

“Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme ante ustedes que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día, con toda mi voluntad y energía para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas”, señaló el mandatario el 17 de noviembre pasado, en el marco de la acusación constitucional en su contra.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bMQAKj","duration":"00:00:33","type":"video","download":""}]}