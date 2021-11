Diputado Tomás Fuentes desmintió audio viral que se le atribuye llamando a “acabar con la Convención”

Fue la viralización de un audio en el que llamaba a “acabar con la Convención Constitucional” la que motivó al diputado designado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, a publicar en su cuenta en Twitter un video desmintiendo su veracidad del registro.

“Ojo, el audio que circula en redes sociales con supuestos dichos míos es completamente falso”, comienza aclarando Fuentes de entrada.

“Dos sugerencias para la izquierda: no se desesperen y diviértanse al ver cómo Gabriel Boric se esfuerza por parecerse cada vez más a José Antonio Kast”, prosiguió, antes de hacer una lista de los motivos por los cuales no se debería votar por la propuesta de Apruebo Dignidad.

¡Ojo! Audio que circula en redes sociales con supuestos dichos míos es COMPLETAMENTE FALSO. Dos sugerencias para la izquierda:

1. No se desesperen.

2. Diviértanse al ver cómo @gabrielboric se esfuerza por parecerse a @joseantoniokast.#BoricMiente #LaIzquierdaEstáDesesperada pic.twitter.com/O6m7zWCyLa — Tomás Fuentes Diputado (@tomasfuentes) November 26, 2021

El contenido del audio viral

En concreto, el audio que circula en redes que fue vinculado a Tomás Fuentes comienza revelando una supuesta injerencia en la campaña de José Antonio Kast, y apuntando a la Convención Constitucional.

“Tú sabes ya que hace dos meses más o menos, calculo yo hace dos meses, yo estoy trabajando con el tamo acá en el área económica con José Antonio (Kast), también he tenido harto contacto con otros miembros acá del comando. Hace dos semanas estuvimos reunidos en un evento que organizó la Maribel, la esposa del Rojo (Edwards), y hemos discutido varios temas”.

Pero el audio no termina ahí: “Uno de esos es acabar con la Convención Constitucional, ver cómo… Si no cerrarla porque al parecer legalmente no se podría, sí se podría un poco con el poder presidencial, ahogándola lentamente, quitarle de a poco los fondos, generando dificultades que permitan que esa Constitución no llegue a buen puerto”.

Tras considerar que la actual Constitución es “claramente la más adecuada para nuestro país”, Fuentes cambia de tema al cuarto retiro del 10% los fondos previsionales.

“Estamos viendo como elemento neurálgico, esencial, fundamental de defender es el sistema de AFP. Tenemos el cuarto retiro ad portas… Estamos moviendo los hilos necesarios con el resto de los sectores de la derecha para asegurarnos de que no sea aprobado y que esto quede para el próximo gobierno. Y con José Antonio intentar revertir los retiro anteriores”, dijo la autoridad designada.

Finalmente, en el audio que señaló que era falso, concluye que la idea del sector es “generar ciertos cambios pequeños a la AFP para generar una jubilación mejor y también una mayor acumulación de los fondos de pensiones. En eso estamos y el Rojo también está bien de acuerdo la vez que conversamos, de aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años”.

Por lo pronto, es efectivo que el senador electo del Partido Republicano, Rojo Edwards, está casado con Maribel Flórez del Valle, según consignó el portal El Dínamo. Además, revisando las menciones en Twitter que Fuentes ha hecho de la Convención Constituyente, sus críticas han sido desde la primera sesión del nuevo órgano. Aún más, fue promotor del rechazo.