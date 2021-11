“Dirigente estudiantil en un gimnasio”: ME-O criticó gesto de Boric durante debate presidencial

El candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, criticó a su adversario de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras un particular momento que vivió con el diputado de Magallanes, durante el último debate televisado de este lunes 15 de noviembre.

Todo comenzó cuando el presidenciable del PRO, comenzó a hacer uso de su último minuto durante el debate.

“Conozco la rabia, entiendo la frustración frente a tanta corrupción, aquí tienen a un candidato (José Antonio Kast) que mete miedo y que miente. Y a otro (Gabriel Boric) que puede ser buena onda pero que improvisa y no tiene un plan. Yo no quiero extremos, quiero seguridad…”, señaló ME-O.

En ese momento, Marco Enríquez-Ominami fue interrumpido por una acción de Boric, y luego se conoció que se trató de la risa frente a los dichos de ME-O.

“Respete diputado, lo primero es respetar mi minuto, yo pido que se suspenda, él no puede hablar mientras uno habla, el minuto de la democracia, eso es infantil, es poco justo. No corresponde lo que está haciendo el diputado. Eso no se hace y demuestra su nerviosismo. No es correcto y es injusto para la democracia”, afirmó ME-O en medio de su discurso, para posteriormente retomar sus 60 segundos.

La acusación de ME-O

Tras varios días del hecho, Marco Enríquez-Ominami participó en el matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana, espacio en el cual se refirió a esta situación y explicó el porqué de su enojo con el candidato Gabriel Boric.

“En los debates presidenciales hay dos momentos: que usted interrumpa a un candidato y está bien, y que uno interrumpa a un candidato. Pero hay un tercero, que es un minuto de la democracia, donde nadie te puede interrumpir”, explicó el líder del Partido Progresista.

“Y mientras estoy en mi minuto, cuando ya había escuchado las barbaridades de cada uno. Y cuando me toca a mí, el diputado Boric, el mismo que declaró hace meses que no estaba preparado para una función presidencial, produce una risa provocadora, como si fuera un dirigente estudiantil en un gimnasio, gritándome y me desconcentró, eso no corresponde”, detalló el candidato.

“Sus colegas que estaban presentes me encontraron razón y continué con mi minuto”, prosiguió. “El directo de ese minuto consideró que había que partir de nuevo, porque se había faltado el respeto y no a mí, sino que al pueblo de Chile que había escuchado cinco opciones y tenían que escuchar la opción seis y un dirigente estudiantil cree que La Moneda va a ser un griterío, se rió”.

“El domingo no se elige presidente, se elige quien se enfrentará a Kast”

Además, en la instancia, ME-O utilizó el espacio del canal de TV y definió cuál es su principal adversario, y declaró que su competencia no es Gabriel Boric, sino que José Antonio Kast.

“Es demasiado grande lo que está viviendo Chile, y mi adversario por su puesto que no es el diputado, solo lo cito porque reconoció en televisión que no está preparado para la función presidencial. Y lo he ido comprobando”, explicó el cineasta.

Agregó que “es normal que la derecha esté en segunda vuelta siempre en Chile, lo que no es normal, que esté alguien de extrema derecha. Alguien que es violento en sus propuestas, con un plan de gobierno insostenible, que propone desproteger a las mujeres, bajar el gasto social, que falta a la verdad en materia de matemáticas”.

“Kast, que homenajea asesinos y les propone indultos a violadores. Que va y dice que va subir las pensiones de la fuerza armada y no de los profesores, ha crecido mucho y lo veo en la calle”, agregó el postulante al sillón presidencial.

“Creo que el país se merece algo distinto, a mi juicio hay dos visiones muy extremistas, yo a diferencia del diputado, creo en el mercado. No como amo, sino como herramienta. Y creo en el Estado a diferencia de Kast, no como un todo, como un brazo (…) Ese es mi adversario. El domingo no se elige presidente, se elige quién se enfrentará a Kast (…) Estoy infinitamente más preparada para enfrentar en segunda vuelta a Kast”, puntualizó Marco Enríquez-Ominami.