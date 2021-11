Presidente Piñera aseguró que “Nicaragua no es una democracia” y que “no se respetan los derechos humanos”

El Presidente Sebastián Piñera, se refirió la tarde de este viernes 12 de noviembre a las elecciones presidenciales que se realizaron el fin de semana en Nicaragua, asegurando que dicho país “no es una democracia” y que “no se respetan los derechos humanos“, luego que se realizaran los comicios en medio de graves irregularidades, resultando reelecto el cuestionado Daniel Ortega.

Luego de un punto de prensa donde confirmó que habrá servicios de transporte públicos que serán gratuitos durante las elecciones del próximo 21 de noviembre, el Presidente Piñera agregó que los comicios en Nicaragua “no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia”.

“Se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos expulsados o encarcelados, no se respetó la libertad de los medios de comunicación para informar, no fueron elecciones democráticas, el gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones“, apuntó el Presidente Piñera.

En tanto, al ser consultado sobre grupos que apoyaron la elección, el Mandatario puntualizó que “en esta materia, y cuando hablamos de principios básicos como la libertad, la democracia y los derechos humanos, no pueden haber dobles estándares, por eso pido que sean consecuentes y condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia y los derechos humanos“.