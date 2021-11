“Gigante egoísta”: Benito Baranda criticó al Senado por no facilitar salas a la Convención Constitucional

Durante la tarde de este jueves, el convencional constituyente, Benito Baranda, criticó al Senado por no facilitar espacios a la Convención Constitucional y lo denominó como un “gigante egoísta”.

“Reitero mi llamado al gigante egoísta del Senado de Chile -que trabaja en Valparaíso y tiene oficinas vacías en Santiago- que por el bien de Chile ponga a disposición las salas que son propiedad de la ciudadanía”, manifestó Baranda por medio de una publicación en su cuenta de Twitter.

“¡Ya basta de humillación para la Convención Constitucional!”, agregó el psicólogo.

La respuesta del Senado

La respuesta desde el Congreso no se hizo esperar y por medio de un punto de prensa, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), reprochó el mensaje publicado por Benito Baranda y explicó que desde que asumió su cargo han facilitado los espacios que le han solicitado desde la convención.

“Me dicen que somos el “gigante egoísta”. No sé si sabes que desde que asumí hemos facilitado todos y cada uno de los espacios que nos han solicitado. De hecho, te debiera haber llegado copia de todo a tu correo”, explicó Rincón quien leyó un mensaje de WhatsApp a la prensa, el cual le envió a un convencional, cuyo nombre no mencionó, pero que al narrar el texto se da por entendido que es una respuesta a Baranda.

Además, la parlamentaria sostuvo: “lo increíble es que conociéndome y teniendo mi teléfono algunos no me llamen para preguntarme qué ha ocurrido y si es cierto o no lo que se dice. En fin, debe ser un tema de conectividad”, expresó la militante de la Democracia Cristiana.