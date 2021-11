Senador Iván Moreira se enojó y no votará el proyecto del cuarto retiro de las AFP: Lo calificó como “un engaño”

Un intenso debate se vive este martes 9 de noviembre en la sala del Senado, donde se analiza y vota el cuarto retiro de fondos de las AFP, en medio del cual el senador Iván Moreira se enojó y se retiró indignado, asegurando que no participará en la votación de un proyecto que calificó como “un engaño para la gente”.

“Como dije que no me presto para este engaño, me retiro de la sala y no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente“, es lo que alcanzó a decir el parlamentario antes de tomar sus documentos y retirarse de la sala, mientras desde la mesa el senador Jaime Pizarro le preguntaba “¿pero no va a votar o vota en contra senador?”, cuestionamiento que no fue contestado.

Todo esto ocurrió después de que el senador Moreira hiciera uso de sus cinco minutos de argumentación, los que dedicó a señalar que “este proyecto es un engaño porque no hay intención real de aprobarlo antes de las elecciones del 21 de noviembre“.

A lo anterior agregó que “este cuarto retiro solo se ve en general porque la izquierda lo que busca es estirar el elástico para sacarle todo el provecho electoral posible aprovechándose de las expectativas de las personas. Es incorrecto venderse como salvadores de las personas cuando se busca desnudar el santo de las pensiones”.

Finalmente el senador Moreira apuntó que “el proyecto es malo, basta de buscar arreglos, basta de arreglar proyectos que son malos, lo único que quiero señalar es que verdaderamente lo que vemos yo no estoy disponible para esta pirotecnia electoral que solo busca favorecer a candidaturas presidenciales que en su momento dijeron que los retiros eran malos para el país, por lo tanto solo estoy disponible ahora para el 100% porque es obvio que las AFP se van a acabar porque lo van a expropiar todo si no lo hacemos”.