Macrozona sur: Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de excepción de emergencia

Durante esta jornada, pasadas las 13:20, y por 76 votos a favor, 59 en contra y siete abstenciones, la Cámara baja aprobó la extensión del estado de excepción constitucional que rige en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, y la provincia de Arauco, en el Biobío. La acción aparece tras la expiración de la extensión activada por el Ejecutivo (comenzó a regir el 12 de octubre pasado, terminó el 27 del mismo mes y se extendió para que terminase el próximo 11 de noviembre).

Cabe señalar que la ley permite solo una extensión del estado de excepción constitucional de forma unilateral; la segunda vez debe ser consultada por el Congreso y el Senado.

✅ La Cámara aprueba la solicitud del Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, por 15 días más. Pasa al @Senado_Chile pic.twitter.com/mXpII1rukK — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021

Como contexto, en la Cámara baja han tenido un incesante trabajo a propósito de la acusación constitucional que pesa contra el Presidente Sebastián Piñera. A ello se suma también la discusión por la aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales en el Senado. Además, la Asociación de Municipalidades de La Araucanía realizó una consulta ciudadana virtual no vinculante que registró la participación de más de 144 votos en las 32 comunas involucradas en el proceso (aunque se han planteado las dudas respecto a la misma medida).

El diputado oficialista y presidente del gremialismo, Javier Macaya, garantizó los votos de la derecha en la solicitud de gobierno: “Nos parece que es muy importante que se apruebe este Estado de Excepción Constitucional, y vamos a ver quién es quién también en el Parlamento respecto a la posición que se tiene que tener de una región que ya no puede más con la violencia que se ha vivido, así que esperamos que esto pueda ser aprobado no solamente con votos del oficialismo, sino de las personas que están mirando desde el sentido común, que lo que está ocurriendo allá en La Araucanía no puede seguir ocurriendo”, dijo al diario Universidad de Chile.

Por parte de la oposición, sin embargo, se han visto las resistencias: a juicio de Tomás Hirsch, del partido Humanista, la medida es “totalmente inaceptable”.

“Lo único que ha hecho es meterle bencina a un conflicto que se tiene que resolver por la vía del diálogo, de buscar acuerdos, de las soluciones a las demandas del pueblo Mapuche, y no por la militarización de La Araucanía”, dijo el parlamentario opositor. Y agregó: “No podemos entregarle una herramienta al Gobierno que significa más violencia, más muerte, más militarización tan dañina”.

También se alinearon con esta postura los diputados de oposición Pablo Vidal y el socialista Leonardo Soto. Por lo pronto, el siguiente paso es la discusión y votación en el Senado.