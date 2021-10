José Antonio Kast aseguró que es “una caricatura” presentarlo como un candidato de extrema derecha: “es un acto de desesperación”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano y del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró la mañana de este lunes en ADN Hoy que presentarlo como un candidato de extrema derecha es “una caricatura”, y que muestra “deseperación” de parte de sus adversarios.

“Todos los candidatos del Frente Social Cristiano hemos tenido que romper el mito de las caricaturas (…) Se nota en esa acción algo de desesperación, de decir que ‘es tan malo que no puede votar por él’, pero la gente ha ido tomando posición, en la calle sentimos una adhesión más grande y hemos notado un cambio en el último mes y medio, los debates han servido”, dijo el candidato además sobre su alza en las encuestas.

En ese sentido, apuntó eso sí que se toma con “prudencia y responsabilidad” los resultados parciales de las encuestas semanales. “Siempre hay que trabajar hasta el final si la encuesta nos pone bien, lo mismo que cuando nos ponía con 2 o 4 puntos”.

Política migratoria de su programa

En tanto, al ser consultado por la “famosa” zanja que propone construir en la frontera norte del país para evitar el ingreso irregular de migrantes, como parte de una nueva política migratoria, el candidato reiteró su intención, pero explicó que es parte de un proyecto más grande.

En el norte “no se controló el narcotráfico, no se controló el contrabando, lo que queremos es conducir a esas personas por un paso habilitado, si la persona ingresa a Chile, que ingrese dignamente, no digo que se queden en Chile, pero decir que ‘este señor quiere una zanja para que no entre nadie más’ no es la política completa (…) Es aplicar la ley, que hoy en Chile no se cumple”, indicó el candidato.

A esto agregó además que “la zanja es parte de un proyecto de política integral. Nosotros vamos a seguir adelante con esa propuesta, vamos a seguir defendiendo a los buenos funcionarios públicos, vamos a reducir los ministerios de 24 a 12, esto es una idea general, no es un problema de nombre, tenemos muchos operadores políticos, de izquierda y de derecha, si es transversal, la gente se cansó del abuso del Estado”.

Kast: Lideraría el apruebo si se avanza con la discusión constitucional

En tanto, al ser consultado sobre su postura respecto a la Convención Constitucional y el trabajo que lleva a cabo, el candidato presidencial José Antonio Kast indicó que contrario a lo que muchos piensan, apoyaría el apruebo si ve que se avanzó en la discusión.

“Ojalá a a la Convención le vaya bien, ocupen los meses que les quedan para hacer un proyecto constitucional, prefiero cerrar con tal de poder avanzar. Yo lideraría para el rechazo si es que es un mal proyecto, pero si es un proyecto que no me deja conforme pero nos permite avanzar, llamaría a aprobarlo, se equivocan ellos (convencionales) cuando parte de los cambios es el de la bandera, del himno nacional se van a entrampar en cosas que están en el corazón de las personas, se quedan pegados en estas cosas que son parte de nuestra cultura”, puntualizó el candidato presidencial.