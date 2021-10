Gabriel Boric a ministro Bellolio: “Seguir peleando con ministros que están de voceros de campaña, no me hace sentido”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso este sábado de los dichos del ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, que aseguró que si el diputado gana las elecciones del 21 de noviembre próximo y finalmente sale electo Presidente, “está en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso“.

El ministro vocero además apuntó que “ese clima ya lo hemos vivido en nuestra historia. La democracia hay que cuidarla y se cuida a través del diálogo, de la institucionalidad, de seguir las reglas“.

En ese sentido, Boric indicó que “seguir peleando por la prensa con los ministros que están de voceros de campaña, la verdad que a mí ya no me hace sentido(…) Quienes están en sus casas están cansados de vernos pelear, mi actitud hoy día va a estar centrada en las propuestas que tenemos para construir un Chile más justo y no en pelear con un ministro de gobierno”.

El candidato presidencial además agregó que “la mayoría de Chile está cansado de las polémicas y los dimes y diretes entre quienes estamos en política. Hoy día es tiempo de esperanza, hoy día es tiempo de hablar de las transformaciones y no de los dichos de un ministro que, desgraciadamente, no asume las responsabilidades que les corresponde como gobierno”.