Gabriel Boric tras críticas por traspiés numéricos: “Podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, enfrentó las críticas sobre los traspiés numéricos que presentó durante estos días, tanto en el debate sobre el agua que transmitió La Red, como en sus dichos sobre mayores impuestos a los “súper ricos” en el programa Mentiras Verdaderas del mismo canal.

Las imprecisiones del abanderado desataron las críticas de sus rivales en las elecciones de noviembre, situación que generó una contundente respuesta del militante de Convergencia Social.

El diputado por Magallanes señaló que “la gente está chata de las promesas vacías, la gente está cansada de los políticos que roban. Yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quién financia nuestras campañas”.

Además, sostuvo que “nosotros hablamos permanentemente de un montón de cifras, desde el déficit de vivienda en Chile, los déficit que tenemos en materia de descentralización, los ingresos del país y, efectivamente, me puedo equivocar en algunas y no voy a insistir como caballo de carrera para decir ‘no, yo no me equivoco no cometo ningún error’”.

En esa línea, respecto de sus traspiés numéricos, Boric aludió al Gobierno: “Tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas. Y para nosotros lo importante es que cuando yo cometa algún error respecto a las cifras vamos a tener un equipo que nos respalde, pero que sepan que las políticas públicas que estamos planteando al país son serias, responsables, respaldadas”.

“Y en ese sentido no tengo ninguna duda de la preparación tanto mía como de los equipos para seguir adelante en esta campaña y en un futuro Gobierno para transformar Chile”, sentenció el candidato de Apruebo Dignidad.