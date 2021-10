Sichel apoyó a Martorell por sumario de Contraloría: “Estamos tranquilos y orgullosos de que participe en este comando”

En medio de una actividad de campaña, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió al anunció realizado por la Contraloría, sobre la apertura de un sumario a la Subsecretaría de Prevención del Delito, por millonaria e irregular compra de cámaras corporales a Carabineros durante la gestión de Katherine Martorell.

“La Contraloría hace su trabajo y tiene que hacer e informar, pero no hay una sanción y por lo tanto estamos trabajando. Estamos muy tranquilos porque sé la probidad de Kathy, sé como trabaja y como se sacó la mugre por proteger la seguridad de los chilenos”, señaló el candidato.

A lo anterior, Sichel agregó: “Acá hay intereses de empresas que siempre empiezan a competir a través de recursos judiciales para entrabar los procesos judiciales. Estamos tranquilos y estamos orgullosos de que Kathy Martorell participe en este comando”.

El presidenciable fue directo y expresó que Martorell no se vio afectada por esta noticia. “No sólo no le afecta, sino que es nuestra gran vocera, la queremos, la protegemos, la cuidamos, creo que es una tremenda mujer líder para Chile que representa mucho lo que me gustaría que fuera este país: mujeres protagonistas de la política, con coraje de defender lo que creen, hacer lo correcto y, además, de participar en política cuando muchos lo que hacen todo el día es decirles que no deberían estar”, sentenció Sichel.

Martorell agradeció el respaldo de Sichel

Por su parte, la vocera de campaña de Sichel, Katherine Martorell agradeció el respaldo del candidato y precisó que en ningún momento se ha discutió la posibilidad de reestructurar las vocerías.“Muy agradecida de las palabras del candidato Sebastián Sichel, seguiré trabajando, seguiré luchando, para que Chile sea un país mejor”.

La Contraloría anunció el viernes 15, un sumario contra la Subsecretaría de Prevención del Delito, por irregularidades en licitación de cámaras corporales de Carabineros durante el 2020, bajo el mandato de la exsubsecretaria, Katherine Martorell, investigación en donde se acusa que existieron falencias en el proceso de licitación, el cual comprendió la compra de cámaras corporales para la policía uniformada por un monto de $378 millones.

Tras conocerse la apertura del sumario, la exSubsecretaria salió a declarar al respecto, y expresó que “la Contraloría, en ningún caso, señala que existen elementos que pudieran revestir características de delito“, además agregó que se “establece que hay errores administrativos, algunos de los cuales se comenzaron a subsanar durante mi gestión y otros que serán subsanados por el Servicio”.