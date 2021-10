Cientista político sobre debates presidenciales: ”Uno observa que se concentran más en las polémicas” que en los programas

En medio del debate presidencial de Archi, Ciudadano ADN conversó con el académico, cientista político y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Usach, Nicolás Freire, sobre la realidad política nacional.

En cuanto a cómo se ha desarrollado el debate presidencial, Freire manifestó que se han conformado “parejas de competitividad”, ya que como explicó “Kast le habla solo a Boric, efectivamente reconoce sólo en él a un adversario”. Así mismo, otro binomio que se ha levantado se refiere a la candidata del Nuevo Pacto Social Yasna Provoste y al candidato de Chile Podemos Más, Sebatián Sichel, interlocutores que se han centrado en la discusión sobre la Democracia Cristiana.

Respecto al formato, el cientista político manifestó que debates como el de Archis, es decir en formato radial, “ayuda, entre otros cosa, a diferenciar de lo que ocurría con los formatos que fueron transmitidos por televisión, donde se perdía bastante el contenido, y aquí afortunadamente se puede rescatar y hacer un poco más de diálogo entorno a las propuestas”.

“Efectivamente uno observa que se concentran más en las polémicas, tu notas que estos binomios, como Kast-Boric, que parecieran ser los que se reconocen como rivales, tiene una discusión más sobre la polémica y cuando esta discusión va fuera de estos dos actores, se centra un poco más en la discusión programática, lo mismo ocurre en quien pareciera estar ahí, en el tercer y cuarto lugar, o por lo menos peleándolo, que son Sichel y Provoste, quienes cuando se interpelan directamente acuden a la polémica, pero cuando discuten con otros, probablemente la discusión es más entablada en aspectos programáticos”, agregó el académico.

Freire también se refirió a la presencia del candidato del Partido Progresista, Marco Enriquez-Ominami, expresando que este “ha sido un factor importante, pero no con la relevancia que hubiera tenido el MEO de hace algunas candidaturas”. “Es evidente que ha puesto temas en el debate, además que comunicacionalmente, se ve que maneja bien esos tenores, esos temas, pero lo cierto es que en Marco Enriquez ha existido cierta compostura en términos de pelear su propia posición”, añadió.

“Yo creo que es un candidato consciente de la dificultad de acceder a una segunda vuelta, y por ello tampoco busca una pelea desesperada del punto de vista discursivo, y es mas dialoga sobre todo con su propio sector, que es donde podría haber entrado con una lógica más disruptiva”, expresó el cientista político.

Parisi: el candidato ausente

Así mismo el Doctor en Estudios Latinoamericanos, habló sobre la ausencia de los debates del presidenciable del Partido de la Gente, Franco Parisi, la cual estrategia que calificó como “rara”, ya que “los debates no solo para visibilizar tu postura, sino para visibilizar la propia candidatura, entonces evidente decidir no estar, tiene un lógica que no logra explicarse.

A lo anterior Freire añadió: “La pregunta es ¿cuál es el techo de crecimiento de un candidato que no está, al estar en las redes sociales? y ¿cuál es el techo para un candidato que no corre como favorito? Una cosa es que no esté él, y otra cosa muy distinta es que no estuviera uno de los que va a la cabeza de este recorrido presidencial. No solo es extraño, sino que también es ilógico en términos de la competitividad que pueda tener al momento de las elecciones”.

Más programas, menos polémicas

De igual forma, el académico se manifestó en cuanto a los temas tocados por los debates presidenciales, “sin duda hay cuestiones ciudadanas que afectan enormemente y que no están dentro de los debates. Pero también esto ha sido el resultado o reflejo de una pérdida de conciencia de lo que es la educación cívica, es decir lo debates si se tiene que ocupar de temas que sean inmediatos, pero hay que entender que los debates y la presidencia de la república, se debe ocupar de temas de políticas públicas, que se dan a corto, mediano y largo plazo.”

En la misma línea, Freire agregó: “Efectivamente este formato radial, permitió un poco más de programas y permitió, un poco más de respuesta. Este debate sirvió mucho más que los otros de los de tv, no se basó tanto en la polémica, si no que en temáticas programáticas El problema es que este tipo de debate no tiene la misma visibilidad que en la televisión”.

El académico aprovechó de hablar sobre las propuestas y cambios que se le exigen a los candidatos, manifestando que “con esta forma de esperar que el candidato o candidata nos plantee soluciones inmediatas, estamos validando las misma criticas que le hemos hecho a nuestro propio sistema, es decir la hiperpresidencialización de la república, creer, suponer o esperar que el problema se resuelva por acto inmediato del presidente”.

En cuanto al rol del candidato de Chile Vamos+, Sebastián Sichel, en los debates presidenciales, el cientista político expresó que en un principio en las primarias, “se protegían mucho el encarar a quienes después probablemente se debían apoyar directamente, digo probablemente, porque no he visto a ninguno de los tres candidatos salir a apoyar a Sebastián Sichel, pero efectivamente hay un poco más de mano blanda en los debates primaria.”

“Sichel a entrado en un torbellino no solo de emociones, sino de eventos y de sospechas, lo que lo a enfrascado en una discusión directa, entre los comando de él y de Yasna Provoste con quien se pensaba se disputará el segundo lugar, para acceder a la segunda vuelta, pero el tema que por lo palos, está corriendo otro y estaría dejando fuera a Sichel y Provoste”, agregó Freire.

En cuanto a la segunda vuelta, Freire fue tajante y manifestó: “Yo creo que es muy difícil que Kast entre a la segunda vuelta” esto debido a que el electorado que ha perdido Sichel tras los últimos cuestionamientos, se divide en dos, “el votante de centro-derecha, que probablemente tiene intenciones de votar por Sichel, pero que está dispuesto a votar por Kast y endurecer su propia visión frente a los hechos. Y también el votante de centro o incluso centro derecha que no está dispuesto a votar por esa derecha dura, que representa José Antonio Kast”.