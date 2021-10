Insulza golpeó la mesa en el PS: “La gente que va por otro candidato, al menos, debería congelar su militancia”

El senador PS José Miguel Insulza se refirió a la decisión de la diputada Maya Fernández de apoyar la candidatura presidencial de Gabriel Boric, siendo que la colectividad respalda la campaña de la DC Yasna Provoste.

En entrevista con El Mercurio, el exministro se refirió al escenario de las elecciones de noviembre. “La pregunta para quien llegue al gobierno es si va a garantizar gobernabilidad en la condición económica y política que tenemos. ¿Va a ser capaz esta señora o este señor de gobernar el país con la crisis actual? A lo mejor es incierto para cualquiera“, sostuvo.

Respecto del gesto de Maya Fernández, Insulza señaló que “lo lamento mucho porque ella tiene una militancia bastante renombrada en el Partido Socialista y ella misma insistió mucho en que hubiese una consulta ciudadana para elegir a nuestro candidato (…) me sorprendió, no sabía que estaba bastante descontenta“.

“El problema de los partidos es que cuando uno milita tiene que entender que estos viven de la credibilidad que tienen en la gente. Ella no ha explicado mucho esto, salvo por decir que le cae muy bien Yasna Provoste, pero que no le gusta el proyecto”, añadió el senador.

Y aseveró: “Yo no conozco el proyecto de Gabriel Boric porque lo retiraron de la web. No me han explicado la diferencia entre Yasna y Gabriel Boric que hace que Maya haya optado por eso. Creo que la gente que va por otro candidato, al menos, debería congelar su militancia mientras lo está haciendo“.

Sobre el eventual apoyo de otros militantes del PS al abanderado de Apruebo Dignidad, Insulza dijo que “en general los socialistas con Boric son los mismos que los socialistas con Jadue. Es un problema que existe. Esas cosas ocurren y las tenemos que resolver en otras instancias”.

El senador por Arica también fue consultado sobre su opinión respecto del diputado por Magallanes, quien lidera las encuestas de opinión. “La situación de Boric tiene cierta paradoja. Él es un hombre popular porque, entre otras cosas, estuvo en la firma del 15 de noviembre, y a gran parte de su coalición no le gustó que estuviera ahí. Una parte importante de estar en el primer lugar es por eso. La gente lo percibe como una persona que quiere transformar las cosas por la buena. Es una paradoja lo que pasa con él, pero bueno, ha sucedido tantas veces”, argumentó.