Cuarto retiro: diputada Pamela Jiles aseguró contar con los votos necesarios del Senado para aprobar el proyecto

La mañana de este miércoles, en su llegada al Congreso Nacional, la diputada Pamela Jiles manifestó que el cuarto retiro de pensiones ya cuenta con los votos necesarios para ser aprobado en el Senado.

“Ya están los votos para aprobar el cuarto retiro en el Senado, es un hecho, si se votara hoy, que no va a ocurrir. No solamente están los votos socialistas (PS), sino también los votos demócrata cristianos (DC), PPD y al menos, por no decir tres, votos de la derecha”, aseguró la parlamentaria.

A lo anterior, Jiles manifestó que de aprobarse, este cuarto retiro sería “sin impuestos y con rentas vitalicias”. Además agregó que “queda una semana de plazo, espero que se vote prontamente, por lo que quisiera darle tranquilidad a la gente en su casa”.

Así mismo, Pamela Jiles fue más allá y posteó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde reforzó esta afirmación, escribiendo: “Confíen en La Abuela. El Cuarto Retiro se aprobará en el Senado. Tendrán su dinero.”

Cabe señalar que este miércoles fue un día importante para este proyecto, puesto que hoy la Comisión de Constitución comenzó su revisión. Se debe recordar que para que el cuarto retiro sea aprobado necesita de los votos a favor de 3 /5 del Senado, es decir 26 votos o más.