Presidente Piñera se referirá a los Pandora Papers este lunes: gobierno reiteró que “esto era ampliamente conocido en Chile”

El gobierno anunció que ya hay hora para que el Presidente Sebastián Piñera se refiera al escándalo de los denominados “Pandora Papers”, lo que se concretará a las 13:10 horas de este lunes, luego que el Mandatario regrese desde Cerro Castillo donde realizaba la cuarentena preventiva tras su viaje al exterior.

Sin embargo, de manera previa y luego del comité político que fue encabezado por el Presidente de forma telemática, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, respondió algunas preguntas de la prensa sobre el caso que se conoció de manera mundial este domingo en el marco de una investigación en la que participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación.

En la investigación, se asegura que el Mandatario vendió una parte de la Minera Dominga a su mejor amigo Carlos Alberto Délano en un negocio que se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, sumando un artículo en la compraventa en el que se explicitaba que para concretar el pago la zona de La Higuera no debía ser declarada bajo protección ambiental.

En la oportunidad, Bellolio reiteró que “esto era ampliamente conocido. Todo lo que se ha conocido y se ha dicho que es nuevo, no lo es, absolutamente todo, todo fue parte de la investigación de la justicia y en esa investigación quedo claro que todo fue lícito. Ahí está presente eso mismo, fue parte de la investigación ampliamente conocido por los tribunales y absolutamente sobreseído“.

En tanto, al ser consultado sobre la posible presentación de una acusación constitucional contra el Presidente Piñera, que ha sido propuesta por algunos sectores de la oposición, el vocero aseguró que solo se trata de un aprovechamiento político.

“Querer hacer una acusación constitucional no es nada más que aprovechamiento político. No volvamos a una materia que tiene que ver con el 2010-2011, esto tiene una motivación política de algunos que quieren subir en las encuestas (…) Cómo podría haber un conflicto de interés en algo en lo que el Presidente no tiene participación, ya terminó eso, esperemos que el Presidente a las 13.10 haga su propia declaración”, puntualizó el vocero de Gobierno.