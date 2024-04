Hombre se vuelve viral tras celebrar el último día de su “tóxico trabajo” bailando frente al jefe

Por problemas financieros, estabilidad laboral, oportunidades limitadas y más, muchas personas siguen trabajando en lugares de trabajo que no son de su agrado. Sin embargo, un hombre en Pune, en la India, decidió renunciar a su “tóxico trabajo” de manera extraordinaria.

El sujeto llamó a un grupo de dhol (un instrumento de percusión de la India) y bailó con toda su energía frente a su jefe, despidiéndose del trabajo para siempre. El fue vídeo compartido por el influencer de Instagram Anish Bhagat y se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el registro, el sujeto explicó que ha estado trabajando allí durante meses, pero no ha recibido ningún aumento de sueldo. “Mi jefe no me respeta en absoluto”, sostuvo. Luego, para celebrar su renuncia, Randhir, Bhagat y sus amigos deciden bailar al ritmo del dhol, mientras el jefe les pide que “se vayan”.

“Creo que muchos de ustedes se identificarán con esto. La cultura laboral tóxica es muy prominente en estos días. La falta de respeto y de derechos es bastante común. Aniket está listo para comenzar con su siguiente paso. Espero que esta historia inspire a la gente”, expresó Bhagat en la publicación.

Ena segunda grabación, se puede observar a Bhagat y Randhir en la ciudad natal de este último, Kolhapur, donde vive su madre. Esto, con el objetivo de regalarle a su madre una cadena de oro con el dinero que Bhagat le dio para convertirse en su preparador físico.