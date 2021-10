Evelyn Matthei por el retiro del total de los ahorros de las AFP: “Dejen que todo el mundo retire el 100%”

Evelyn Matthei expresó su idea respecto al retiro de pensiones y se alineó con el candidato presidencial Sebastián Sichel para un retiro total de los ahorros de las AFP, señalando que “lo mejor es que dejen que todo el mundo retire el 100%“.

En medio del debate por el cuarto retiro, la alcaldesa de Providencia se mostró a favor de la propuesta que apunta al rescate de los ahorros previsionales.

Durante este viernes la jefa comunal coincidió con lo expuesto por el abanderado de Chile Podemos Más y apeló a que si no se realiza un retiro del 100%, los ahorros se podrían perder.

“Creo que efectivamente a estas alturas, lo mejor es que dejen que todo el mundo retire el 100%, porque se los van a robar“, comentó.

“Puede que le roben la plata que ya está adentro o puede que empiecen a decir, ‘no le vamos a sacar la plata, pero se va a invertir en obras públicas en Chile'”, agregó.

Bajo la misma línea, Matthei aseguró que “las pensiones van a ser cada vez peores obviamente, si se ha retirado el dinero y además se ha gastado todo el dinero que teníamos ahorrado en otras cosas”.

Su ahorro voluntario que ve en peligro

En el contexto de una actividad por el Día del Adulto Mayor, la alcaldesa fue consultada por la propuesta de los diputados gremialistas Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma.

Dicho proyecto busca ‘proteger‘ los fondos ante eventuales intentos de expropiación o nacionalización desde la oposición.

“Durante toda la vida que fui diputada y senadora yo no estaba obligada a cotizar, pero durante 21 años coticé religiosamente porque estaba preocupada cuando llegara a la etapa de hoy”, declaró.

“Ese dinero es mío, no es de los diputados, ni de los senadores, ni del Gobierno ni de nadie y creo de verdad que me lo van a robar“.

Además agregó que “tenemos una cantidad de diputados y senadores que están básicamente preocupados de su reelección, no del país”.

“Esos diputados y senadores no encontrarían un trabajo en donde ganen lo que ganan, entonces tienen que asegurarse ellos”, apuntó.

Para finalizar, dijo que “aunque no me quiten la plata, pero si obligan a que se invierta en cosas que no dan intereses y reajustes igual, me están robando, que es lo que yo creo que va a pasar”.