No habrá feriado irrenunciable el 17 de septiembre: sala de la Cámara de Diputados no alcanzará a verlo

No se alcanzará a ver en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que finalmente este año no habrá feriado irrenunciable el 17 de septiembre, como querían algunos parlamentarios de la oposición que pese a los intentos que realizaron no lograron que el proyecto fuera analizado y votado en la sala de la corporación a tiempo.

De acuerdo a lo indicado por el diputado Gabriel Silber (DC), que es uno de los impulsores del proyecto, la iniciativa se estancó luego que la UDI impidiera que fuera despachado este martes, y lo propio hizo el Partido Republicano este miércoles.

“Dado que el Senado funciona en la tarde, eso amaga y frustra que para este 17 de septiembre el feriado tenga carácter de irrenunciable pese a que el proyecto sigue su tramitación porque está concebido en términos permanente“, dijo el parlamentario.

El diputado además aseguró sentirse “frustrado” por no poder materializar el descanso a los trabajadores del comercio el próximo viernes 17.

“Uno siente frustración, tenía el compromiso con cientos de trabajadores del retail de tener derecho al descanso estos tres días y fue bloqueado e impedido por sectores que a toda costa quieren que el comercio y el mall funcione esos días”, puntualizó el diputado de la DC.