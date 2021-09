Sichel y respaldo de diputados oficialistas al cuarto retiro: “Me da vergüenza por las personas”

Continúa la controversia al interior del oficialismo en el marco de la discusión legislativa por el cuarto retiro de fondos de las pensiones: una vez más, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, rechazó la iniciativa y cuestionó a los diputados oficialistas que anunciaron su respaldo en la votación en Sala.

El caso más notable es el de la diputada RN Paulina Núñez, quien anunció que apoyará este nuevo retiro de ahorros previsionales ya que la gente “ve en estos recursos un respiro al mal momento económico”.

Durante esta jornada se dio a conocer un mensaje que envió la vocera de la campaña de Sebastián Sichel, Katherine Martorell. “Esta decisión populista va a dañar a los chilenos en el futuro y no beneficia a quienes tienen paupérrimas pensiones, más aún sin poner sobre la mesa la urgencia de una reforma de pensiones”, señaló la ex subsecretaria.

Además, remarcó que “de verdad es una desilusión que te saques la foto y después hayas decidido dejar de ser parte de este proyecto político y de Gobierno“.

La respuesta de Sichel

Sin apuntar a la diputada Núñez, Sebastián Sichel remarcó que quitará apoyo a las campañas de quienes voten a favor del cuarto retiro de fondos. “Yo nunca hago calificaciones personales, voy a sostener lo que dije: voy a apoyar a aquellos candidatos que estén disponibles a no estar pensando en su futuro electoral sino que en el futuro de Chile”, subrayó.

También afirmó que “me da vergüenza por las personas“, en relación a los diputados oficialistas que respaldarán esta iniciativa.

“Le he pedido a los parlamentarios y al Gobierno que apuren la reforma a las pensiones y he llamado a todo el mundo, he sostenido conversaciones estos días que lo importante es discutir la reforma y espero que los parlamentarios de Chile Podemos Más estén a la altura”, expresó Sichel.

El candidato oficialista indicó que espera que los parlamentarios “sepan que la prioridad de los chilenos es cómo mejorar sus pensiones en el mediano plazo y que cuando se jubilen no sientan que no quedó ni un peso en sus cuentas, que ahí estén los acentos”.

“Si alguien quiere poner otras prioridades y quiere ganar la elección comprándose unos votitos por poner otras prioridades, creo que no compartimos el proyecto de sociedad que tenemos en común”, recalcó Sichel.

Finalmente, afirmó que “mi pega es hacer un gobierno, no soy ni parlamentario ni estoy en la negociación legislativa, y quiero ofrecer a los chilenos un modelo de gobernabilidad y responsable y que no me interesa ser presidente a toda costa”.