Claudio Orrego: “No veo ninguna razón que justifique hoy día el toque de queda en la RM por razones sanitarias”

“No veo ninguna razón que justifique hoy día el toque de queda en la RM por razones sanitarias“, aseguró la mañana de este viernes en ADN Hoy, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, al comentar la medida de restricción de traslado nocturno que se mantiene desde las 22:00 horas en la región pese a que el sábado se avanzará a fase de Apertura.

Al respecto, la autoridad indicó que “para mí el toque de queda es una medida absolutamente excepcional y no debería ser la norma, llevamos 17 meses con toque de queda en la RM, los indices están en un récord de bajo, los más bajos desde que empezó la pandemia“.

Claudio Orrego además señaló que los parámetros que estableció el Ministerio de Salud (Minsal) para cambiar el horario de inicio del toque de queda deberían revisarse en el caso de la Región Metropolitana ya que es la única que tiene 8 millones de habitantes, y que las personas que faltan por vacunarse, no lo harán por el toque de queda.

“No está demostrado que el toque de queda sea una medida efectiva en esta materia (…) No es lo mismo la Región de Aysén que tiene 150 mil habitantes, que una región que tiene 8 millones de habitantes. En el contexto actual no se justifica, las personas que faltan no se van a vacunar por el toque de queda”, aseguró Orrego.

Finalmente, el gobernador apuntó que “cuando la gente se empieza a relajar y no respeta las normas, la gente le pierde respeto por lo general al respeto de la ley y eso es grave. Si uno abusa de ese poder, o deja de escuchar al conjunto de la sociedad, pierde legitimidad (…) El ministro tiene que entender que las realidades de las regiones son distintas”.