Diputadas impulsoras de acusación contra Raúl Figueroa lamentaron resultado de votación y cuestionaron a opositores y ausentes

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este jueves la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, con votos en contra de parlamentarios independientes y de oposición.

El resultado de la votación terminó siendo de 77 votos en contra y 73 a favor. Sin embargo, un factor clave fue la ausencia de ocho legisladores, siete de ellos de oposición.

“Lamento que haya diputados que se vuelvan cómplices de la situación que hoy día vive el sistema educativo chileno”, dijo Camila Rojas (Comunes), una de las diputadas impulsoras del libelo acusatorio contra Figueroa.

“Con esta votación lo que se hace es terminar respaldando la gestión que el ministro Figueroa” aseguró, y añadió que “todas las personas tendrán que preguntarle a sus diputados por qué no asisten a una votación de la relevancia que tiene una acusación constitucional”

Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD), insistió en la responsabilidad de sus colegas. “creo que todos aquellos que se hicieron los larry (…) se restaron también de, efectivamente, asegurar y garantizar que este parlamento asegurara el derecho a la educación en las condiciones que se merecen los niños en este país”.

La legisladora aseguró que quienes no participaron de la votación “son tan responsables como aquellos que niegan la situación de lo que está ocurriendo hoy día en las escuelas”.

Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez (PC) dijo que “lamentablemente, vamos a tener que seguir teniendo a este ministro a cargo de la educación pública, y eso nos lleva a tener más fuerza”.

La parlamentaria también disparó contra sus colegas que no participaron. “Yo prefiero al que vota a favor o en contra dándole la cara a la ciudadanía”, dijo, y añadió que “aquellos que no dan la cara, simplemente tienen que asumir la cobardía de no enfrentar esta realidad”.