Cristián Cuevas por candidatura presidencial de la Lista del Pueblo: “Se tomó una decisión que, por lo menos a mí, jamás se me comunicó”

Una gran polémica se generó al interior de La Lista del Pueblo durante el pasado martes, donde luego de acusaciones cruzadas de boicot y desconocimiento de los procesos tras anunciar a Cristián Cuevas como candidato presidencial, el conglomerado optó por no apoyar a ningún candidato sin un proceso de “consulta ciudadana”.

Por ello, ADN Hoy conversó con Cristián Cuevas, quien se refirió a lo ocurrido al interior del bloque. “Yo soy candidato de La Lista del Pueblo porque así se me invitó por parte de la coordinación política para poder ser parte de un proceso interno que ellos tienen deliberativo”, señaló.

“Yo me reuní con ellos, me conocieron, yo puse mi punto de vista sobre cómo veía la política, sobre todo porque yo provengo del mundo del trabajo, soy sindicalista, sigo activando en el mundo del trabajo y también en las disidencias sexuales”, agregó.

No obstante, Cuevas indicó que tras una serie de reuniones, donde fue ratificado como candidato presidencial, debían comenzar el despliegue para la recolección de firmas, algo que finalmente no ocurrió. “Definimos que el inicio de nuestro despliegue de recolección de firmas de campañas lo haríamos desde las zonas de sacrificio,donde se devela la profundidad de la devastación del capitalismo que afecta a los trabajadores, pero lamentablemente no se que pasó“, aseguró.

“Se tomó una decisión que, por lo menos a mí, jamás desde el primer día se me comunicó“, enfatizó Cuevas.

Finalmente, el sindicalista sostuvo que lamenta lo sucedido al interior de La Lista del Pueblo, “pero también lo comprendo, en el sentido que esta energía, que estos jóvenes están en su propio periodo de aprendizaje. Quienes llevamos más tiempo en política, en el movimiento social, tenemos que también contribuir a ese aprendizaje”, cerró.

Cristián Cuevas iniciará este martes su campaña en Quinteros, donde buscará conseguir las firmas necesarias para alzarse como el candidato de la Lista del Pueblo.