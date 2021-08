“Una situación desagradable”: Yasna Provoste hizo sus descargos tras ser increpada en feria de Puente Alto

La presidenta del Senado y candidata presidencial por la DC, Yasna Provoste, fue increpada en una feria libre de Puente Alto, en el marco de una visita a la que fue invitada, según detalló horas después en un video publicado en sus redes.

La abanderada de la falange recibió una serie de insultos, le enrostraron diversos temas, entre ellos su destitución como ministra de Educación en 2008, su militancia en la DC e incluso los denominados presos de la revuelta.

Junto con agradecer los mensajes de solidaridad, Provoste expresó mediante un video que “la verdad es que fue una situación desagradable, de mucho grito, de mentiras, de agresividad. Pero no pasó a mayores, no hubo otro tipo de incidentes, sólo la violencia verbal se hizo presente, no hubo violencia física hacia mí ni tampoco a los dirigentes de las ferias quienes me invitaron”.

En esa línea, la precandidata presidencial remarcó que “en Chile tenemos que reconstruir la comunidad, tenemos que reconstruir el diálogo, el valor al respeto, al cariño por el otro. Inclusive, el cariño por los que piensan distinto. Yo me la voy a seguir jugando por eso, siempre he estado en terreno no sólo en Atacama, sino también en el resto del país”.

Sobre ese punto, sostuvo que “una situación como la que viví el día de hoy me es absolutamente ajena. Hemos estado con comunidades mapuche en la Araucanía, he estado con dirigentas de campamentos en Alto Hospicio, he estado en diálogo con comunidades en Pozo Almonte, en distintos lugares”.

Yasna Provoste también afirmó, respecto de los incidentes en la feria libre de Puente Alto, que “entiendo que también la gente se indigna por lo que le ocurre en general y por quienes hoy día tienen una responsabilidad”.

Finalmente, subrayó que “nada justifica la violencia, yo me la voy a seguir jugando por el diálogo, por la construcción de un Chile distinto, donde todos y todas se sientan escuchados, que su opinión es considerada, que no están solos y solas. Somos muchos más los que queremos un Chile en paz”.