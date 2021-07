Paula Narváez volvió a llamar a la centroizquierda a unirse en una candidatura única: “No hay espacio para otra cosa. El tiempo se acabó”

Una semana clave para las definiciones presidenciales tendrán los partidos de la centroizquierda, reunidos en Unidad Constituyente y Nuevo Trato.

Esto porque durante esta jornada, y a pesar de las polémicas y la fallida inscripción a las primarias, diversos dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) dieron un ultimátum al Partido Socialista (PS) para que esta semana se defina el mecanismo a través del cual van a llevar una candidatura presidencial unitaria, asociado a una lista parlamentaria.

Todo cuando el triunfo de Gabriel Boric en las primarias presidenciales era impensado para la centroizquierda, la cual queda en definitiva con un sabor amargo porque queda debilitada la candidatura de Paula Narváez y también el escenario complica Yasna Provoste, la potencial carta de la DC.

Para este 14 y 21 de agosto está programada la junta nacional de la falange, instancia en la que se buscará proclamar a sus candidaturas presidenciales, parlamentarias y también de consejeros regionales. De aquí a ese plazo las conversaciones y tratativas deben estar resueltas al interior del bloque.

Fue en este contexto en el que la candidata del PS, Paula Narváez, volvió a llamar a la centroizquierda para unirse en una candidatura única, asegurando que ya se les acabó el tiempo.

“Reiteramos la necesidad de que a través de un organismo democrático podamos definir una candidatura única de la Unidad Constituyente y el Progresismo, para poder estar en la primera vuelta de noviembre en la elección presidencial. No hay espacio para otra cosa. El tiempo se acabó, no hay más tiempo para estas definiciones, y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible”, apuntó.

Solo resta esperar para que los partidos definan el mecanismo, ya sea mediante una primaria convencional o algún acuerdo para que la candidatura de Narváez decline, algo que desde el PS no ven con convencimiento, mientras que en la DC insiste en que Provoste es la candidatura más competitiva en el bloque.

Resultados primarias presidenciales

Gabriel Boric (Convergencia Social) se convirtió en el ganador de las elecciones primarias presidenciales del pacto Apruebo Dignidad tras superar al representante del Partido Comunista, Daniel Jadue.

Según datos del Servicio Electoral (Servel), y con el 99,99% de las mesas escrutadas, el diputado por la Región de Magallanes recibió más de un millón de votos, lo que equivale al 60,43% de las preferencias.

Mientras que Sebastián Sichel ganó la primaria de Chile Vamos con un 49,08% (659.570 votos), superando a Joaquín Lavín, Ignacio Briones y Mario Desbordes.