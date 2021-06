Carlos Maldonado por carta de los 34 constituyentes: “Así se empiezan a construir las dictaduras”

El precandidato presidencial del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, criticó la carta de los 34 convencionales constituyentes electos que hicieron un llamado a no subordinarse al Acuerdo por la Paz, señalando que “así se empiezan a construir las dictaduras“.

En entrevista con La Prueba de ADN, el también presidente de la entidad se refirió a los conflictos de alianzas políticas por los que ha atravesado la centroizquierda desde las elecciones del 15 y 16 de mayo, y cuestionó los programas políticos de sus contendores del Partido Comunista, Daniel Jadue, y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín.

Rechazo a las primarias convencionales

Tras ser consultado sobre si participaría en primarias convencionales con los partidos de Unidad Constituyente, luego del episodio de desacuerdos que fueron protagonizados principalmente entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, Maldonado sostuvo que no lo haría, porque “sería un segundo bochorno”.

“El problema es que las primarias convencionales son un remedo, no un remedio, de muy mala calidad comparado con una primaria legal”, dijo.

“Nosotros mismos como centroizquierda impulsamos la legislación sobre primarias legales para, precisamente, entregar a la ciudadanía la definición de las candidaturas“, añadió.

Bajo ese punto, el precandidato señaló que “nosotros lo hemos dicho reiterado: en estas circunstancias cuando la derecha a va tener una primaria legal, cuando la izquierda va a tener una primaria legal, cuando estamos en pandemia, cuando una primaria convencional no tiene supervisión del Servicio Electoral, no tiene estructura pública, no tiene franja televisiva, no tiene financiamiento, no tiene nada; la verdad es que a mí me parece que sería un segundo bochorno después del día de las inscripciones cuando la centroizquierda no tuvo la capacidad de inscribir una primaria legal”.

Críticas al programa de Jadue

Por otra parte, Carlos Maldonado criticó el programa presidencial que presentó este miércoles el precandidato Daniel Jadue.

“El problema de la propuesta de cambios de Daniel Jadue es que es poco realista, no se hace cargo del financiamiento de las cosas que propone y propone cosas muy discutibles, como eso del retiro del 100%. Cosas que yo creo que caen en la demagogia, lamentablemente”, sostuvo.

“A mí me parece súper negativo para la calidad de la democracia cuando los candidatos empiezan en sus programas a ofrecer cosas, así como ofertones (…) sin responsabilidad real de qué es lo que el país puede financiar, de cómo va a afectar eso al desarrollo del país en corto, mediano y largo plazo, la verdad es que me parece que eso es un camino súper negativo”, añadió.

Maldonado sobre Lavín: “Hasta ahí llegó el socialdemócrata de cartón”

El presidente del PR también cuestionó las bases programáticas de Joaquín Lavín para su eventual gobierno.

“Hasta ahí llegó el socialdemócrata de cartón, porque se declara socialdemócrata y la socialdemocracia le da un rol activo al Estado, protagónico, en la prestación de beneficios sociales, establece efectivamente un sistema tributario más fuerte, más redistributivo, donde el Estado tiene más recursos y además se distribuyen más los ingresos a través de este tema tributario; y se establece también un rol activo del Estado en la promoción de diversas áreas de la economía: en la regulación, en el control de los abusos”, dijo.

“Entonces, es un modelo de país muy distinto del que Joaquín Lavín y la UDI tienen en su cabeza. Entonces, aquí llega la hora de la verdad, cuando él quiere acercarse al centro y mostrar que empatiza con los cambios sociales que quiere Chile, pero su programa no tiene ninguna reforma estructural”, añadió.

El precandidato acotó que cuando el alcalde de Las Condes menciona cómo se financia su programa, “dice ‘serán en orden de prioridad’ y al final, como para no quedar mal, dice ‘más impuestos’, pero, así como si fuera necesario”.

Carta de los 34 constituyentes

Finalmente, Maldonado expresó que respecto a la carta de los constituyentes “cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, la libertad de expresión es una cuestión consustancial a la democracia, pero sin duda que no comparto en absoluto con ese criterio”.

“Eso es un camino súper riesgoso y Daniel (Jadue) que apareció apoyando esa idea, yo justamente dije ‘bueno, así empiezan los autoritarismos’, porque efectivamente está lleno el mundo de ejemplos donde los autoritarismos empiezan por saltarse las reglas conforme a las cuales fueron elegidos y las competencias que les fueron otorgadas”, afirmó.

En ese mismo punto, el precandidato indicó que “cuando se empieza a saltar las reglas y cada quien empieza a interpretar que pueda hacer lo que quiera porque ya fue elegido, así se empiezan a construir las dictaduras”.

“Por lo tanto, eso no es admisible, el Estado de derecho es fundamental. Yo entiendo que algunas personas puedan entender las reglas como una limitación, pero las reglas son las que nos permiten vivir en sociedad”, agregó.

“Lo que tenemos que hacer es construir reglas que nos interpreten a todos u ojalá a la gran mayoría del país, a través de una nueva carta fundamental, pero eso se hace con diálogo, con respeto y sin partir por saltar las reglas por las cuales fueron elegidos”, concluyó.