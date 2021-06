Ayuda para las Pymes: Senado aprobó por unanimidad bono de $1 millón y nuevas medidas tributarias

La tarde de este martes, la Sala del Senado aprobó por unanimidad los proyectos que entregan un bono por carga fiscal de $1.000.000 para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también la iniciativa que establece nuevas medidas tributarias.

Ambas medidas están dirigidas a las Pymes que se han visto afectadas por la crisis económica que ha ocasionado la pandemia del covid-19 en Chile, y las cuales están en el contexto de la agenda de mínimos comunes que impulsó el Gobierno junto a personeros del oficialismo y la oposición.

De este modo, los proyectos continuarán su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. No obstante, cabe precisar que la iniciativa de nuevas medidas tributarias pasar a tercer trámite, ya que fue tuvo de modificaciones, mientras que la del bono pasó a segundo trámite.

Al respecto, el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, dio a conocer que “acabamos de tomar el acuerdo junto a los comités parlamentarios y hemos resuelto que la comisión de Hacienda citará mañana a las 11:00 am para ver los proyectos de mínimos comunes que despachó ahora el Senado. Luego, el jueves sesionaremos en Sala a partir de las 10:00 am“.

¿Qué dicen ambos proyectos?

Bono para las Pymes

Beneficio de alivio económico de $1.000.000 para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales, deberán cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

Que correspondan a los rubros de gastronomía, eventos de cultura, peluquería, belleza, gimnasios, servicios de turismo, transportes, jardines infantiles y que hayan tenido alguna venta en 2019.

de gastronomía, eventos de cultura, peluquería, belleza, gimnasios, servicios de turismo, transportes, jardines infantiles y que hayan tenido alguna venta en 2019. Que hayan tenido al menos un trabajador contratado .

. Que hayan declarado ingresos por ventas al menos dos meses en 2020 continuos o discontinuos.

Cabe señalar que este modo está dirigido a aquellas empresas cuyos ingresos anuales no haya superado las 25.000 UF durante año calendario de 2020.

Además, el proyecto considera bonos y beneficios adicionales. Estos son:

Aporte adicional para empresas que deban pagar IVA : Recibirán la devolución de tres meses del promedio IVA débito del año 2019 con un tope de $2.000.000.

: Recibirán la devolución de tres meses del promedio IVA débito del año 2019 con un tope de $2.000.000. Bono adicional en 20% en caso de empresas que tengan como titular que sea mujer.

en caso de empresas que tengan como titular que sea mujer. La entrega de bonos será simple y una vez publicada la ley se solicitará en forma electrónica al Servicio de Impuestos Internos (SII) y si procede, se pagará en un plazo de 20 días.

y una vez publicada la ley se solicitará en forma electrónica al Servicio de Impuestos Internos (SII) y si procede, se pagará en un plazo de 20 días. Mypes con trabajadores suspendido por la Ley de Protección al Empleo: Contarán con un anticipo solidario para el pago de cotizaciones de seguridad social.

Nuevas medidas tributarias