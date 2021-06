Jovino Novoa, exsenador y fundador de la UDI falleció a los 76 años este martes

Jovino Novoa falleció este martes en horas de la madrugada. El exsenador y fundador de la UDI murió a los 76 años, según confirmó la propia colectividad y más tarde la senadora Jacqueline van Rysselberghe en ADN Hoy.

Al respecto, la parlamentaria indicó que si bien no tenía detalles de su fallecimiento, pudo ser producto de la enfermedad pulmonar que arrastraba hace tiempo.

“Una pérdida gigante”

“No tengo mayores antecedentes, me lo comunicó un amigo de la familia, pero me imagino que es fruto de las complicaciones de su cuadro pulmonar. Fue un fumador durante toda su vida y me imagino que fue por todas esas complicaciones que falleció, tenía un.problema pulmonar crónico y estaba con soporte de oxígeno”, señaló la senadora.

Van Rysselberghe además tuvo palabras de agradecimiento para Jovino Novoa, ya que el expresidente del gremialismo fue quien la acercó a la política.

“Es una pérdida gigante, no solo para la UDI, me imagino para la familia y sus amigos, era una persona muy querible”, indicó la parlamentaria.

Jovino Novoa y el caso Penta

Jovino Novoa falleció este martes, y fue el primer político condenado por el caso de financiamiento irregular de la política, en el marco del denominado caso Penta, y en 2019 cumplió con la pena de 3 años de pena remitida, en la que tenía que firmar mensualmente.

Novoa fue condenado en 2015 a través de un procedimiento abreviado, luego que reconociera ante la justicia haber emitido boletas ideológicamente falsas al grupo Penta para financiar las campañas políticas de la UDI, delito que anteriormente siempre negó.

En la oportunidad, quien también fue presidente del Senado renunció a presentar recursos contra la condena y además tuvo que pagar el 50% de lo defraudado al Fisco, monto cercano a los 7,5 millones de pesos.