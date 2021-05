Pase de movilidad: Gobierno reiteró el rechazo a las críticas que “dan una falsa sensación de seguridad”

El gobierno, a través del ministro vocero, Jaime Bellolio, reiteró el rechazo a quienes han criticado la implementación del pase de movilidad, que empezó a regir este miércoles y que da más libertades a quienes completaron su esquema de vacunación contra el coronavirus covid-19.

En conversación con radio Concierto, Bellolio hizo un llamado a los expertos a que “nos ayuden. Cuando dicen que esto es chipe libre, ellos dan una falsa sensación de seguridad”.

¿Quiénes pueden obtener el pase de movilidad?

Sobre el documento, que se obtiene usando la clave única o creando un usuario en el sitio mevacuno.gob.cl, el ministro Bellolio volvió a explicar que solo se le entregará a quienes hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus.

Este “permiso de movilidad está disponible para todos quiénes terminen su proceso de vacunación, o sea hay que esperar 14 días luego de la segunda dosis”, dijo.

¡No es un chipe libre! #PaseDeMovilidad no da beneficios, si no que exime de restricciones para que podamos ir recuperando espacios de libertad. ¡Sabemos que muchos tienen dudas, en este hilo🧵te explico más detalles! ☝🏻No olviden que entra en vigencia el miércoles 26 de mayo — Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) May 25, 2021

En tanto, al ser consultado sobre las proyecciones de los expertos que han acusado que este pase de movilidad podría convertirse en un nuevo “permiso de vacaciones“, en el sentido de que podría terminar con un aumento en el número de contagios con covid-19, el vocero de gobierno apuntó que si sucede, se deberán tomar nuevas medidas.

“Si tenemos esos números catastróficos de algunos que son como los agoreros del catastrofismo permanente, bueno, si eso pasa, por supuesto que vamos a tener que tomar otras medidas“, indicó.

Las autoridades de gobierno han señalado en varias ocasiones que si bien el pase de movilidad permite más libertades a quienes están en cuarentena y transición, y que reemplaza el permiso de traslado general de Comisaría Virtual, se debe usar con responsabilidad, y no constituye un permiso laboral, es decir, no se puede usar para ir a trabajar a comercios no esenciales, los que deben seguir cerrados de acuerdo a lo indicado por la autoridad sanitaria.