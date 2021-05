EN VIVO | Prokurica durante interpelación por actuar de FFAA: “En mi gestión, todas las declaraciones las he autorizado”

Durante la tarde de este martes, se está desarrollando en la Cámara de Diputadas y Diputados la interpelación al ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, por el actuar que ha tenido las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el último tiempo.

Específicamente, el diputado de Revolución Democrática (RD) Jorge Brito está interrogando al secretario de Estado por las labores de seguridad pública que han tenido las entidades durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, los polémicos comunicados que prensa que han emitido las ramas de las FF.AA. y el presunto caso de espionaje del Ejército contra el periodista Mauricio Weibel.

El proceso continúa en desarrollo, no obstante, Prokurica ya mencionó que: “En mi gestión todas las declaraciones que han sacado las Fuerzas Armadas yo las he autorizado y las he visto con anticipación, no hay aquí declaraciones de las ramas de Fuerzas Armadas que se hayan hecho sin consultar, sin tener la autorización del poder civil como es lo que aparentemente usted quiero plantear. He cumplido con la obligación de hacer cumplir y cumplir con la Constitución y las leyes”.

“Estas personas no por integrar un cuerpo armado no tienen derecho a la honra. ¿Estas personas por integrar un cuerpo armada no tienen a defenderse, a que quienes integran su rama de las Fuerzas Armadas pueden ser injuriadas, que pueden ser calumniadas, que pueden ser heridas? ¿Eso es lo que usted piensa? Yo creo que no y eso es lo que dice la legislación vigente, que todas las personas naturales o jurídicas tienen derecho a defender su honra, y tienen honra”, señaló.

Sigue la interpelación al ministro Prokurica: