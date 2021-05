Presidente de la UDI hizo dura autocrítica al oficialismo tras las elecciones: “La derecha ha sido un poco bipolar en su comportamiento”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, hizo una dura autocrítica a la derecha este martes en ADN Hoy, luego de la contundente derrota que sufrió la política tradicional y el oficialismo en las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales del fin de semana recién pasado, asegurando que el sector debe levantarse, agregando que el sector ha sido “bipolar” en su comportamiento.

“Hemos pasado de la depresión al optimismo y viceversa muy rápido, la derecha ha sido un poco bipolar en términos de su comportamiento desde la perspectiva de reaccionar a ciertas señales como el estallido social con discursos que no comulgan con el ideario de la derecha”, indicó.

A esto agregó que “tenemos que ser capaces de reconstruir a partir de lo que pasó, podríamos atrincherarnos para recuperar el tercio perdido y recuperar el voto duro entre comillas, pero hay que tener la capacidad e interpretar lo que pasó el fin de semana (…) Tenemos que ser capaces de reconstruir, y al contrario de lo que pasó el fin de semana, creo que la presidencial está viva“.

En este mismo sentido apuntó que el oficialismo tiene que entender que “no es que los chilenos se hayan puesto derrepente así de muy de izquierda, pero sí hay que entender que detrás de un discurso de modernidad, incluso de falsa moderación en algunos casos, de cercanía con el pueblo hay un modelo que ha fracasado en otros países (…) Se debe entender que los chilenos sí quieren cambios, la pregunta es cómo eres capaz de interpretar esos cambios, y la respuesta no puede ser desde la trinchera”.

Joaquín Lavín, Evelyn Matthei y las primarias de Chile Vamos

En tanto, al ser consultado sobre la proclamación de Joaquín Lavín como el candidato presidencial del partido que irá a la primarias legales del sector, Macaya aseguró que “Joaquín Lavín es el político con mayor capacidad de evolución que ha tenido nuestro sector político”.

Mientras que consultado sobre la candidatura de Evelyn Matthei, que ayer renunció a postular nuevamente a La Moneda tras ganar la reelección en Providencia, el presidente del partido de calle Suecia dijo que la decisión fue de Matthei y que no tuvo que ver con machismo sino con que el concejo de la comuna quedó compuesto con pocos miembros de la derecha.

“Si ella tomaba el camino presidencial tenía que dejar la municipalidad no a la persona que había pensado. Los vecinos no le dieron la mayoría en el concejo y hay una serie de cuestiones de orden administrativo que no se hubiesen dado“, señaló.

Finalmente puntualizó que Chile Vamos tendrá una primaria legal “con al menos cuatro candidatos”, incluyendo a Sebastián Sichel a quien se le invitó a participar.