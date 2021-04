Jaime Mañalich negó ser asesor del Presidente Piñera y criticó “el nivel” de quienes le recomiendan acciones contra la pandemia

“Yo no soy asesor del Presidente de la República ni formal, ni informalmente” en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19, aseguró la mañana de este lunes en Pensemos Chile de ADN el exministro de Salud, Jaime Mañalich, agregando que hace “poco más de un mes” que no habla con Sebastián Piñera.

“Tengo un contacto muy alejado con él (Sebastián Piñera), hace poco más de un mes que no converso con él, lo que quiero señalar es que les ruego que no se hagan eco de chismes, yo no soy asesor del Presidente de la República ni formal, ni informalmente, y mantengo una relación fluida con el ministro Paris a quien apoyo a ultranza“, indicó.

Inmunidad de rebaño… ¿en Primavera?

El extitular del Minsal además se refirió a sus dichos, entregados durante la noche de este domingo a un programa de televisión, donde indicó que el Mandatario fue mal asesorado al asegurar que a fines de junio se podría lograr la ansiada “inmunidad de rebaño”.

Al respecto, indicó que “creo que mucha gente ha hablado de la inmunidad de rebaño, él (Presidente) habla de esperanza (…) Me parece que la asesoría epidemiológica que necesita el Presidente de la República tiene que ser de un nivel un poquito más elevado del que está recibiendo hoy día, considerando hoy día diversos escenarios”.

Además puntualizó que si se alcanzara algo cercano a la inmunidad de rebaño, no será antes del inicio de la Primavera, en septiembre.

“Para el inicio de la primavera, dudo que antes, deberíamos tener una situación de protección por vacuna bastante importante en Chile, pero con una circulación viral – no cero Covid-19 – que permita todavía que ocurran algunos brotes de enfermedad y, por lo tanto, no una inmunidad de rebaño, en el sentido estricto de la definición epidemiológica”.