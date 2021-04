Tercer retiro de las AFP: Comisión política de RN le pidió al Gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional

La comisión política de Renovación Nacional (RN) le pidió al Ejecutivo no enviar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto que busca un tercer retiro de fondos de las AFP y le solicitó al Presidente Sebastián Piñera que lidere una iniciativa que vaya en la misma línea de la moción que está siendo discutida en el Congreso.

Cabe recordar que La Moneda señaló que recurrirá a la instancia para evitar que la medida se haga efectiva. Sin embargo, aún no se ha sabido el día que realizarán el trámite en el TC.

Es por esto que, a través de un comunicado, el grupo de personeros políticos manifestó que “como partido de Gobierno, leales a la gestión del Presidente Piñera, queremos solicitarle a nuestro Gobierno que considere liderar el proceso de retiro del tercer 10% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”.

“Estamos convencidos que la ayuda del Gobierno es buena, que significa un esfuerzo muy importante y que valoramos decididamente. Pero, creemos que, asimismo, los recursos fiscales son limitados”, añadieron.

De este modo, la comisión política argumentó que “el retiro es necesario porque miles de personas, dueños de pymes, trabajadores independientes y personas de clase media no tienen otra alternativa para poder hacer frente a la pandemia generada por el Covid-19, sea porque no recibirán apoyo estatal, sea porque no lo recibirán en forma suficiente. Sabemos que más de dos millones de chilenos salieron de la clase media según las cifras del Banco Mundial, y que el 75% de clase media no ha recibido ayudas”.

“Los chilenos no pueden esperar más. En Renovación Nacional sabemos eso. Y sabemos que uno de los aspectos que más valoramos cuando proclamamos al en ese entonces candidato Sebastián Piñera era que consideraba que la solidaridad sería un pilar de su gobierno. Sabemos que así será en esta oportunidad que inmensos sectores del País así lo requieren y lo necesitan”, continuaron.

Finalmente, la comisión política de RN señaló que “no solo le pedimos a nuestro Gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se produzca este nuevo retiro de los fondos de las AFP, sino también le pedimos al Presidente Piñera liderar el proyecto que así lo establezca y mejorarlo”.