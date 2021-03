Se adelantó la sesión: Postergación de las elecciones se analizará este lunes en la Cámara de Diputados

Para este lunes se adelantó la sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, que será clave para determinar si habrá o no elecciones el próximo 10 y 11 de abril, las que podrían postergarse debido al alza de contagios con coronavirus Covid-19.

Así lo anunció este sábado la presidenta de la instancia parlamentaria, la diputada PPD, Andrea Parra, quien aseguró que “la decisión sobre la fecha de las elecciones no admiten más dilaciones, no puede pasar del lunes que el país sepa con claridad si hay elecciones el 10 y 11 de abril o no“.

La posibilidad de cambiar la fecha de los comicios -en los que se elegirán gobernadores regionales, alcaldes, concejales y miembros de la Convención Constitucional- se ha convertido cada vez más en una posibilidad cierta, especialmente luego que el Consejo Asesor Covid-19 recomendara por unanimidad no realizarlas en dos semanas más.

En tanto, el Presidente Sebastián Piñera, que durante esta jornada participó de forma inédita en la entrega del balance de la pandemia en Chile, indicó que la decisión “va a ser oportuna”, y que estará basada principalmente en razones sanitarias.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que durante las últimas 24 horas hubo 7.588 nuevos contagiados, mientras que los casos activos llegaron a 41.177.