Ministra Karla Rubilar: “Hay que recuperar el rumbo de la presidencia del Colegio Médico”

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, respondió este domingo las declaraciones que realizó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien criticó con dureza el manejo de la pandemia del Covid-19 por parte del Gobierno.

En el marco de una actividad por el Día Internacional del Síndrome de Down, que incluyó un proceso de vacunación, la secretaria de Estado —médica de profesión— afirmó que “hay que recuperar el rumbo de la presidencia del Colegio Médico”.

“Siempre he reconocido, más allá de las diferencias políticas que uno puede tener y las diferencias de opiniones que uno pueda tener con la presidenta del Colegio Médico, que siempre ha habido buenas intenciones detrás y que trabaja por el gremio”, sostuvo Rubilar.

Agregó, parafraseando una de las declaraciones que entregó Siches, que “por eso me duele tanto, me asombra y me parecen inaceptables las declaraciones de la presidenta de que al sacarse una foto con el Gobierno se saca una foto con los infelices del Gobierno”.

En este sentido, la titular de Desarrollo Social expuso que “fui de las primeras en reconocer el coraje y el valor de la presidenta del Colegio Médico al luchar por poder volver a clases y así demostrar que su principal preocupación eran los niños y niñas de Chile”.

“Debemos sentirnos todos representados”

Durante esta jornada también se dio a conocer una carta firmada por la propia ministra Rubilar, dirigida a la doctora Siches. “Quisiera decirle que escribo esta carta con mucho pesar y dolor, pero siento el deber de hacerlo, a la luz de los recientes acontecimientos”, afirma la misiva en su introducción.

En el escrito, Rubilar habló de su colegiatura en el año 2002 y mencionó a todos los doctores que pasaron por la presidencia del Colegio Médico: Enrique Accorsi, el actual diputado Juan Luis Castro, Pablo Rodríguez y el actual ministro de Salud, Enrique Paris.

“Como es de esperar, cada uno de ellos le puso su sello e impronta personal al cargo. Usted también lo ha hecho. Desde su historia de vida, su juventud y como la primera mujer en alcanzar la presidencia nacional. Y si bien es cierto en muchas ocasiones estuve en desacuerdo con algunos de sus dichos o decisiones, entendí que existía una motivación bien inspirada”, expresó la ministra a la actual preisdenta.

También aludió al rol que ha tenido el Colegio Médico en la política. Sin embargo, subrayó que “la presidencia del Colegio Médico cumple otro rol. Un rol que muchas veces debe ser político, pero que, a mi juicio, nunca debe ser partidista“.

“Me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con ‘todos los infelices’ cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza“, manifestó la ministra de Desarrollo Social.

Además, remarcó que “usted tenía de fondo el logo del Colegio Médico de Chile, del que miles de profesionales sin distinción política somos parte. En nuestro gremio, debemos caber y sentirnos representados todos quienes escogimos esta profesión y no sólo los que votaron por usted”.

“Espero, con la confianza que me genera el peso de la institución de la que ambas somos parte, que enmiende el rumbo. De no ser así, no sólo sería para mí una gran decepción personal, sino que con mucha tristeza —por los años que llevo colegiada— me vería en la necesidad ética de presentarle mi renuncia al Colegio Médico de Chile“, sentenció Rubilar.