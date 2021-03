Ministro Segpres y Covid-19 en las elecciones de abril: “Nuestra proyección es que las cosas van a estar más bajo control”

Durante la mañana de este lunes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencial (Segpres), Juan José Ossa, afirmó que el Gobierno estima que para las elecciones de 10 y 11 de abril, “las cosas van a estar más bajo control“, en referencia a los casos activos por coronavirus en Chile y los que podría haber en esa fecha.

En el primer capítulo de Pensemos Chile de ADN, la autoridad explicó la reforma constitucional que fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, para que el proceso democrático que realice en dos jornadas con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios.

Al respecto, el ministro Ossa fue enfático en señalar que “no son dos elecciones, no hay que ir sábado y domingo. Usted va a poder elegir cuándo vota sin importar su rango etario”.

“Sin embargo, el día sábado van a haber espacios preferentes para ciertos grupos que son principalmente los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad, enfermos crónicos”, agregó.

“No tiene sentido que, si hay mesas despejadas, usted no pueda ir a votar”

Ossa también sostuvo, “¿por qué no son horarios exclusivos? No tiene sentido que, si hay mesas despejadas, usted no pueda ir a votar. No tiene sentido que, si usted acompaña a su padre, usted no pueda votar. Lo relevante es que ellos tengan el máximo de facilidades”.

“Las estimaciones nuestras es que, para esas fechas, los contagios debieran haber disminuido. Cuando analizas los contagios deben pensarse once días hacia atrás, o catorce, y haciendo esas estimaciones hacia atrás, nosotros creemos que, ahora haciéndolas hacia adelante, los contagios debiesen disminuir, pero eso depende, obviamente, del Gobierno, de las personas y creeremos que no habrá problema”, continuó.

Bajo ese punto, el secretario de Estado expresó que “el ministro Paris y mi buena amiga Paula Daza todos los días van informando cómo van evolucionando las cosas, esto es dinámico, pero nuestra proyección es que las cosas van a estar bastante más bajo control, pero si eso no ocurre, el 2, el 3, el 4, el 5 de abril, bueno tendremos que ver lo que hacemos”.

“Si lo que queremos es estar siempre seguros de que algo va a ocurrir, tendríamos que pensar en agosto, y necesitamos poner los incentivos, necesitamos que esta Convención empiece a funcionar. Yo creo que no podemos seguir postergándola si no es estrictamente necesario. Eso ya ocurrió, desde luego esa Constitución la va a promulgar un próximo presidente y ojalá esto no se siga postergando”, añadió.

Finalmente, y respecto a la desconfianza que podría generar el proceso en dos días, el ministro Ossa dijo que “si el 80% de los chilenos quiso una nueva Constitución, me imagino que la inmensa mayoría de los chilenos lo que quiere es que sea una elección tranquila y pacífica“.