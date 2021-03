Quintana por mantención del toque de queda: “Esperamos que el Gobierno traiga una propuesta que signifique una reducción gradual”

El senador del Partido Por la Democracia (PPD) Jaime Quintana dijo que estaría dispuesto de favor para mantener el Estado de Catástrofe si el Gobierno presenta “una propuesta que signifique una reducción gradual” del toque de queda, además de un informe que dé a conocer las medidas del Ejecutivo en el periodo de excepción constitucional, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Respecto a la votación de este miércoles en el Congreso Nacional, el parlamentario sostuvo en entrevista con La Prueba de ADN, que “no sé lo que va a pasar con el Senado. Lo primero que esperaría es que el Gobierno entregue todos los antecedentes, no solo desde el punto de vista del orden público, porque a ratos aquí se ha intentado vincular, asociar, particularmente, en el tema de La Araucanía, la prórroga del Estado de emergencia, lo dijo el propio Presidente, con la situación de violencia que es real, grave y que hay que enfrentarla“.

“Entonces, esta ampliación tiene un vicio de origen. El propio Presidente Piñera lo anunció en su oportunidad en una entrevista como parte de las medidas para frenar la violencia en La Araucanía. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada, pero sí con enfrentar los temas de seguridad en La Araucanía“, agregó.

Bajo esa línea, el senador Quintana sostuvo que “creo que pensar en que el conflicto se resuelve con militares es retroceder dos siglos a la época de Cornelio Saavedra“.

“Siento que es fundamental que el Gobierno, desde el punto de vista sanitario, que claramente es lo más importante en la definición que tendrá que tomar el Senado mañana, entregue todos los antecedentes, porque hay cuarentenas que están con algún grado de utilidad y otras que la verdad no sirven mucho“, añadió.

La autoridad también expresó que “esperaría o estaría dispuesto a votar a favor de esa prórroga a la extensión del Estado de excepción por catástrofe, en la medida que el Gobierno presente un plan en el cual vaya reduciendo el toque de queda a partir de abril“.

Además, Quintana fue enfático en señalar que “el Gobierno tiene que cumplir con el artículo 41 inciso 2 de la Constitución que señala que hay una obligación del Presidente de dar cuenta al Congreso respecto del conjunto de medidas adoptadas en el Estado de excepción. Y hay un informe que se entregó bastante escueto de parte de, cuando estaba como ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, después eso no ocurrió”.

“Lo que sí exigimos en su oportunidad, hace más de un año atrás, el Estado de excepción del estallido social donde efectivamente el Gobierno, después de la insistencia que le hicimos, entregó un informe que es lo que corresponde y esperamos eso esté mañana“, comentó.

“Yo creo que hay que mantener medidas restrictivas, sin lugar a dudas, pero convengamos que el Gobierno, dicho por el propio Presidente aunque después corregido por algunos ministros, estableció esta idea de la extensión a propósito del tema de La Araucanía. Entonces, si vamos a utilizar el toque de queda como una medida de control social, es porque el Gobierno sabe también que el toque de queda en sí mismo no está cumpliendo los objetivos sanitarios que en algún momento tuvo”, continuó el parlamentario.

Respecto a la polémica sobre la suspensión de las ayudas económicas en caso de ser rechazado la extensión del Estado de Catástrofe, el senador dijo que “es un argumento que tiene poco arraigo legal, porque hay mucho apoyo, transferencias monetarias que están completamente descolgadas del Estado de excepción”.

“Creemos que es justo que el Gobierno utilice herramientas que claramente tienen otro propósito como el toque de queda, cuando todos sabemos que en la noche no hay ninguna fiscalización. 170 mil los controles en un año, con el toque de queda me parece no es una gran cifra para una medida como esa”, agregó.

Finalmente, la autoridad dijo que “esperamos que el Gobierno traiga una propuesta que signifique una reducción gradual, puede ser en abril a partir de las 0:00 horas, en mayo a partir de 1 de la madrugada, para terminar al 30 de junio eliminando el toque de queda. Yo creo que eso sería bastante razonable y en ese sentido estamos, desde luego, a apoyar”.