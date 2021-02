Independientes exigen espacio en la franja: Francisco Reyes anunció que, si no cambia la normativa, se restará del espacio

Un grupo de candidatos independientes a la Convención Constitucional se manifestaron en las afueras del Congreso Nacional para que se despache una ley en la que toda lista de su partido tenga un espacio en la franja televisiva, exigiendo igualdad.

A través de una carta declararon inaceptable e improcedente la situación, destacando que el principal objetivo de este nuevo proceso constitucional es el surgimiento de una gran diversidad de miradas, experiencias, identidades y culturas no representadas por los partidos políticos que existen en la actualidad.

La misiva fue firmada por Patricio Fernández (distrito 11), Pedro Cayuqueo (distrito 7), Sara Larraín (distrito 11), Jorge Baradit (distrito 10), Agustín Squella (distrito 7), Fernando Atria (distrito 10), Daniel Stingo (distrito 8) y René Naranjo (distrito 8).

Otro de los firmantes, el actor Francisco Reyes, candidato por el distrito 8, expresó que es imposible pensar que un proceso en el que estamos viviendo no tenga la participación de los independientes. “Eso es absolutamente ficción, no existe, no es real y es un desconocimiento profundo de lo que está pasando con la política en Chile en este momento“, reclamó.

Y declaró que “de no resolverse de esta forma, yo por lo menos, Francisco Reyes, me voy a restar de participar de esta franja porque no quiero justamente que se sigan produciendo estos privilegios que los partidos políticos han logrado“.

En esa misma línea, otra de las y los firmantes, la periodista y candidata por el distrito 10, Lucía López, señaló es necesaria una franja electoral “que esté a la altura de la demanda ciudadana de profundizar nuestra democracia y, la necesidad de acceder a la información sobre todos los y las candidatas y sus miradas de país”.