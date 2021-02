Fuad Chahin señaló que el Partido Comunista “ha tomado el camino de la insurrección” y criticó pacto con el Frente Amplio

Han sido días muy agitados para Fuad Chahin tras enterarse de que dio positivo al coronavirus, por lo que ha debido cancelar todas sus actividades, tanto de su candidatura por un puesto en la Convención Constitucional como las que son parte de su rol como presidente de la Democracia Cristiana (DC).

Pero días antes de que eso sucediera, el timonel de la falange estuvo conversando con El Mercurio sobre el actual escenario político que hay dentro de la oposición frente a las próximas primarias presidenciales, y cómo ha sido para la DC ser parte de la Unidad Constituyente, pacto en el que también figuran el Partido Socialista (PS), al PPD, al Partido Radical, al Partido Progresista (PRO) y a Ciudadanos.

Asegura que no ha sido una alianza fácil, y que “indudablemente, parece ser que la mayor preocupación de algunos de la Unidad Constituyente es cómo ganarle a la DC y cómo excluir a la DC más que fortalecer Unidad Constituyente“.

Respecto a la posibilidad de que en las primarias por la presidencia el PS y el PPD presenten a un candidato único, Chahin señaló que no le preocupa, ya que confían en “el liderazgo, la capacidad y en cómo está creciendo la candidatura de Ximena Rincón”, la candidata de la DC.

Eso sí, advierte, que “la preprimaria sí es un error; (ya que) termina debilitando la primaria legal del 4 de julio. Si quieren perseverar en eso el PS y el PPD, no nos van a inhibir de estar en la primaria”.

El candidato a constituyente también aprovechó de referirse a la propuesta del senador Guido Girardi de excluir a la Democracia Cristiana de las primarias presidenciales del pacto, idea que de acuerdo a sus propias palabras “nació muerta”, ya que “muchas voces en el PS y en el PPD han salido a discrepar”, lo que se suma a “la respuesta categórica que le dieron el PRO y el partido radical”.

“Creo que eso no va a ocurrir, porque va contra el sentido común. A mí me cuesta imaginar que el PS y el PPD, que durante mucho tiempo han estado hablando de la unidad, terminen aceptando una propuesta como la de Girardi, que no sólo significa división, exclusión, sino que, además, renunciar a ser una alternativa de gobierno“, indicó Chahin, quién agregó que espera que todos los partidos del sector de la oposición puedan participar de las elecciones. “Ojalá sea la primaria más votada, y que ahí surja un liderazgo con la fuerza para evitar que gane la elección presidencial un sucesor o sucesora de Sebastián Piñera”.

A pesar de ello, Fuad Chahin fue categórico en indicar que, a pesar de los dichos del PRO de que necesitarían del Partido Comunista y el Frente Amplio, él no quiere que se unan a Unidad Constituyente, ya que en su opinión ellos “tomaron la decisión de tener un proyecto distinto al democrático“.

“Hoy día lo que queda del Frente Amplio se ha subsumido bajo el Partido Comunista, qué ha tomado el camino de la insurrección, y eso es incompatible. Lo digo porque el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre, ni quiso participar de esa conversación. Porqué votó en contra de la idea de legislar la reforma constitucional“, argumentó el líder de la Democracia Cristiana.

A lo que continuó diciendo: “Cada vez que institucionalmente el Partido Comunista ha tenido la posibilidad de apostar por el camino democrático para poder impulsar los cambios a través de una nueva Constitución, se ha restado. Y eso marca una diferencia muy profunda respecto de un proyecto como Unidad Constituyente, que tiene que ser la alternativa del cambio democrático y tranquilo. Eso debe marcar un límite de las primarias presidenciales y de las listas parlamentarias”.

Además, agregó que una candidatura como la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es incompatible con el ideario de la DC. “Lo que hace hoy el Partido Comunista, y Jadue, que es su candidato, es tener una lógica de confrontación, de polarización, de desestabilización. El partido comunista de hoy no es el mismo que gobernó cuatro años con Bachelet. Hoy día ha tomado un camino que me parece peligroso para el país“, concluyó.

De acuerdo a los datos del Servel, cada partido o coalición determinará si realiza primarias en la fecha oficial interpuesta por el organismo el 4 de julio, con miras a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre del 2021.

Dentro del pacto Unidad Constituyente, hasta el momento son cuatro los candidatos que participarían en la instancia: Carlos Maldonado (PR), Heraldo Muñoz (PPD), Paula Narváez (PS) y Ximena Rincón (DC).