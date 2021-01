Covid-19: Guido Girardi advirtió que las cuarentenas “no cierran la cadena de contagio del virus”

El senador Guido Girardi señaló la mañana de este sábado en ADN que las cuarentenas “no cierran la cadena de contagio del virus“, al referirse a la estrategia que impulsa el gobierno ante la pandemia del Covid-19, que lleva casi 11 meses en el país.

Al respecto, el parlamentario que también es médico, indicó que “el gobierno no está haciendo lo importante” enfatizando en la importancia de la trazabilidad y el aislamiento de los casos activos de contagio.

“Si no se hace con más fuerza algo que es básico que es la búsqueda de los contactos, que no se está haciendo con la fuerza que se tiene que hacer en las primeras 24 horas, no vamos a detener la cadena de contagio“, dijo.

Pese a esto, el senador señaló que sus observaciones no apuntan a criticar al gobierno, sino que a buscar una mejor estrategia para enfrentar la crisis sanitaria. “No creo que tengamos que tener una mirada destructiva de las cosas, si no tomamos esto con más fuerza, con más intención, con más recursos, con más medidas, vamos a tener más tiempo sin detener la cadena de contagio del virus“, apuntó.

En tanto, al ser consultado sobre la vigencia del permiso de vacaciones, que está disponible entre el 4 de enero y el 31 de marzo, Girardi puntualizó que “más que terminar con los permisos hay que hacer un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas, en segundo lugar lo más importante es la medida de fiscalización, si no va a haber una medida de fiscalización para ver que las personas cumplan con las medidas sanitarias esto va a ser dramático, y si no hay aislamiento lamentablemente esto va a seguir “.