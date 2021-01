“Es una persona más que preparada”: Ministro Alfredo Moreno respaldó a Ignacio Briones como presidenciable

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmó su decisión de no presentarse como candidato presidencial, tras ser consultado sobre ello en entrevista con Radio Futuro.

El secretario de Estado afirmó que, si bien había oído que mucha gente comentaba que él sería una posible carta presidenciable por Chile Vamos, esa nunca fue su idea, por lo que descartó tajantemente la opción de competir en las próximas elecciones.

“Yo vengo de un mundo que no es el mundo político. El Presidente me pidió en el gobierno anterior que lo ayudara como canciller, estuve cuatro años, y este gobierno que lo ayudara primero en Desarrollo Social y ahora en Obras Públicas”, señaló Moreno.

Agregó que “lo hago con mucho gusto, con mucho orgullo de poder colaborar, pero no he participado ni nunca ha sido mi intención, digamos, ser candidato a nada. Yo agradezco a las personas que piensen que puedo ayudar en otra cosa, pero nunca ha sido parte de mi intención ni de lo que he tenido previsto. Ni antes, ni ahora“.

Respecto de las versiones en torno a la figura de Ignacio Briones como posible candidato presidencial por Evópoli, el excanciller sostuvo que respaldaría completamente a su par de Hacienda.

“Él es una gran persona. (…) Es un tremendo profesional, un tremendo representante de Chile. Y creo que además, después, en el ámbito académico, profesional, y ahora como ministro de Hacienda, ha demostrado su talento, su empatía y sus capacidades, así que es una persona más que preparada. Pero veremos como resuelve Chile Vamos entre los diversos candidatos y cada uno de los partidos”, finalizó.