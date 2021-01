Ministro Briones tras ser considerado candidato presidencial: “Me honra, me pilla de sorpresa”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la consideración como candidato presidencial por parte de Evolución Política (Evópoli).

Al respecto, el secretario de Estado dijo tras reuniones en La Moneda, que “me honra, me pilla por sorpresa“, sin embargo, señaló que “no es algo que tuviera en mi retina, ni contemplado ni buscando, pero hoy soy ministro de Hacienda, tenemos desafíos bien grandes y es en lo que estoy concentrado”.

“El Presidente hoy cuenta absolutamente conmigo. Estoy cien por ciento evocado a mi rol como de ministro de Hacienda, tengo proyectos importantes en el Congreso que tienen que salir, porque lo necesitan los chilenos y chilenas”, agregó.