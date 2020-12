Analista político y Desbordes en Defensa: “No contribuyó mucho a mejorar su posicionamiento” como candidato presidencial

El analista político y director de la Facultad de Política y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, se refirió a la salida de Mario Desbordes del Ministerio de Defensa.

“La cercanía al plazo que tenemos del 11 de enero para la inscripción de candidaturas a convencionales y las listas que se van a formar allí, a menos de 1 mes están generando un efecto dominó en el sentido de que aceleran los posicionamientos que están haciendo quienes quieren ser candidatos presidenciales”, comenzó señalando en ADN Hoy.

“Los 142 días que estuvo en el Ministerio de Defensa no habían contribuido mucho a mejorar su posicionamiento en esos espacios, por lo tanto, necesitaba salir del gabinete”, sostuvo.

“Ya hace tiempo que estaba un poco amarrado para poder desde allí ordenar un poco lo que está pasando en Renovación Nacional, que estaba generando también ciertas dificultades incluso al gobierno”, indicó.

“Hay un desorden al interior de RN, falta de liderazgo, dicen algunos, otros dicen que no se quiere adelantar el proceso de las elecciones, y eso habría acelerado esta decisión de Desbordes, que estaba originalmente pensada para los primeros días de enero, para intentar de poner algo de mayor orden, y de paso, ver y pavimentar una precandidatura presidencial“, expuso.

Presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel

De igual forma, el doctor en Ciencia Política, expresó: “Yo no entiendo muy bien qué tiene que ver el presidente del BancoEstado con el cargo de un ministro de Estado, se le intenta comparar como si fueran lo mismo. Nunca había visto que un presidente del BancoEstado fuera tan importante como para salir o no de un gabinete. No tiene que ver con un gabinete, no forma parte del gabinete”.

“Se ha construido esta similitud de que tienen que salir juntos, ahí hay algo raro en el oficialismo, que no he podido despejar en relación a esa situación con Sebastián Sichel, que no se logra entender muy bien qué es lo que pretende con eso”, reconoció.

“Siempre es preferible candidatos que perezcan a un partido político, creo yo, a candidatos presidenciales que no pertenezcan a partidos políticos, que es el caso de Sebastián Sichel, que no responde a un partido, que no tiene una estructura de partido político detrás, y eso hace bien impredecible el comportamiento”, afirmó.

“Es un poco lo que pasó con el actual Presidente Sebastián Piñera, que a pesar de que perteneció a RN, en los últimos años ya no pertenecía al partido y eso diría yo ha generado buena parte de la dificultad para gobernar que ha tenido durante los tres años que ha estado a cargo del país”, concluyó.