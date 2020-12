Javier Macaya tras ganar presidencia de la UDI: “Espero que tengamos la opción de ser un partido influyente”

El recién electo presidente de la UDI, y diputado, Javier Macaya, se refirió la mañana de este lunes en ADN Hoy a las elecciones internas del partido de calle Suecia, donde su propuesta se impuso a la lista encabezada por el exministro del Interior, Víctor Pérez, señalando cuáles serán los principales desafíos que enfrentará el cambio de dirección de la colectividad.

“Espero que la UDI tenga la opción de ser un partido influyente, no que esté peleando el 22% del Rechazo, sino que tengamos la posibilidad de influir, de ser protagonista, ser influyente y estamos en los tiempos de ser eso”, dijo el diputado.

El parlamentario además valoró que fueron los militantes del partido los que con su voto, pidieron un cambio en la dirección del partido. “La militancia dio un mandato por el cambio, los partidos políticos, cuando se hacen estas contiendas internas, se hace entre personas que tenemos cosas en común, que tenemos valores”, agregó.

Relación con el gobierno

En tanto, al ser consultado sobre cómo se relacionará su administración con el gobierno, Macaya señaló que pese a que no le queda mucho tiempo, espera que se dé impulso a la agenda que a su juicio es impostergable.

“Este es un gobierno que no le queda mucho tiempo en su mandato, pero hay agenda que no puede postergarse, en materia de pensiones, por ejemplo. Nuestra relación con el gobierno es que somos un partido de gobierno, no vamos a dejar de hacerlo (…) Me interesa que la agenda sea de contenido, más allá de criticar al gobierno“, puntualizó.