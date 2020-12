Pedro Velásquez ofreció disculpas a Marisela Santibáñez: “Nunca estuvo en mi intención dañarla u ofenderla”

Durante esta jornada se conoció la denuncia de la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista (PC), quienes informaron este martes que llevarán a la Comisión de Ética al parlamentario Pedro Velásquez por agresión verbal contra su par Marisela Santibáñez.

Según la acusación, Velásquez insultó a la diputada en los pasillos del Congreso, hecho que fue presenciado por “varios” testigos.

Tras lo sucedido, el propio diputado independiente reconoció los hechos y ofreció disculpas a Santibáñez mediante una carta con copia al presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, el diputado DC Víctor Torres —miembro de la comisión de Ética— y el jefe del Comité Radical, diputado Alexis Sepúlveda.

Leer también Política Bancada del Partido Comunista denunciará a Pedro Velásquez por “agredir verbalmente” a diputada Marisela Santibáñez Tiempo Libre “Siempre seré una agradecida”: Marisela Santibáñez subió imagen con Pablo Guede Política Segundo retiro de fondos de las AFP: Comisión del Trabajo de la Cámara revisa y vota la iniciativa en particular

“Estimada Maricela (sic), quiero escribir estas líneas para pedirle disculpas por las expresiones que emití hoy en el pasillo del Hemiciclo, créame que tengo la mejor opinión de su persona y quiero que estas palabras me permitan expresar el reconocimiento que hago a su trayectoria, personal, política y familiar”, indica el primer párrafo de la misiva.

De acuerdo al contenido del escrito, el conflicto se produjo en el marco del debate por la censura contra la mesa de la Corporación, encabezada por el diputado Paulsen. Debido a “gestiones urgentes e impostergables”, Velásquez llegó tarde a la votación.

“Comprendo que mi retraso es inexcusable, sin embargo, al interior del recinto recibí un sinnúmero de ofensas dirigidas hacia mi persona por parte de distintos colegas por no llegar oportunamente. Esto me tenía muy afectado y ese es el motivo de mi actuación, de la cual me arrepiento y le pido sinceras disculpas”, expresó el diputado.

Finalmente, señaló que “más allá de las explicaciones que tenga que asumir y las actuaciones que deba realizar ante las instancias pertinentes, quiero que tenga la tranquilidad que nunca estuvo en mi intención dañarla u ofenderla, solamente fue una reacción que no pude controlar dada la situación que estaba viviendo, espero entienda, ya que usted es una persona a la cual respeto y admiro”.