Analista político mapuche y rechazo a escaños reservados: “A ellos les molesta que entren 24 indígenas a decidir las nuevas reglas”

Frente a la discusión de la redacción de la nueva Constitución, el Senado rechazó el proyecto que aseguraba 24 escaños para los pueblos originarios, reserva que se sumaba a los 155 puestos de constituyentes que tendrá la Convención Constitucional.

Para analizar las razones de este rechazo y también la necesidad de la representatividad de los pueblos originarios, Ciudadano ADN conversó con Diego Ancalao, analista político mapuche y presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena.

En relación a la reserva de escaños, aseguró que “es una necesidad porque los pueblos indígenas siempre han estado fuera del pacto social desde la creación del estado de Chile”.

Mientras que, con respecto al rechazo del proyecto, comentó que “el problema que tenemos en la Cámara es que los grupos de poder han creado las cartas del juego para mantener sus privilegios, manteniendo la exclusión”. Debido a que, “a ellos le molesta que entren 24 indígenas a decidir las nuevas reglas”.

Y según él, esto se debe a que la clase política aseguró la idea de “2/3, una parte para el gobierno y una de la oposición”, por lo que al ingresar, los pueblos originarios “pueden cambiar la balanza”.

Así, aseguró que “es una aclaración de poder político”, ya que “el temor es que esta minoría se transforme en una mayoría para elegir todas las reglas del juego de la nueva Constitución”.

De esta manera, Daniel analizó que el problema es que los escaños estén fuera de los 155 constituyentes, ya que si están adentro de este grupo “había mas posibilidades de cortarnos, si quedan afuera de los 155 van a hacer un grupo aparte con más poder”.

A raíz del análisis, aventuró que lo que va a salir de la comisión Mixta del Senado serán cuotas indígenas, “que puede ser lo peor que nos puede ocurrir”.

En ese sentido, Ancalao cuestionó que el problema también radica en que el Estado en Chile ve a los pueblos originarios “como una población indígena”. “No se les ha entregado el reconocimiento que corresponde como pueblo con idioma, historia y cultura”.

Por lo que, puntualizó, se deben terminar con algunos mitos, como “el hecho de que se creen escaños reservados afectaría a la libertad de votos”, lo que considera “absolutamente falso porque no hay voto más importante que otro”.

O, también, que se está priorizando una minoría frente a otra, porque este “no es un tema demográfico, es un problema de derechos históricos y ancestrales que el Estado de Chile violó el año 1860”.

Buen vivir

Diego Ancalao comentó cuál sería el principio que debería tener una nueva Constitución para que se respete a los pueblos indígenas, el cual traspasa todas las culturas: el buen vivir.

“Los derechos de la gente están íntimamente relacionados con los derechos de la naturaleza o la madre tierra”, precisó. Y “si no se entregan los derechos de la gente y de la madre tierra unidos, lo que vamos a tener es un colapso del medio ambiente”.

Otro principio que podría estar presente en la Carta Magna y que está íntimamente relacionado con el anterior, tiene que ver con que “el centro del desarrollo de una sociedad debe ser la vida”, ya que si no se protege a la Madre Tierra se está jugando con la calidad de vida del ser humano que viene.

Al finalizar la entrevista, Ancalao comentó sobre el nuevo delegado presidencial de La Araucanía, Cristián Barra, argumentando que el representante “no tiene las suficientes atribuciones políticas”, por lo que no funcionará su nombramiento. “Si no hay un delegado con poderes reales, que puedan poner estos problemas de manifiesto, no vamos a tener soluciones concretas”.