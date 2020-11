Segundo retiro de fondos de las AFP: Presidenta del Senado calificó como “muy grave” la controversia con el gobierno tras requerimiento ante el TC

Calificando como “muy grave” el actuar del gobierno, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se refirió la mañana de este martes en ADN Hoy a la controversia que surgió entre el Congreso y el Ejecutivo luego que éste último presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por la reforma, impulsada por parlamentarios, que busca permitir un segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, la parlamentaria dijo que “nosotros somos elegidos por el pueblo, hoy nuestros compatriotas están sufriendo miseria, incertidumbre, la pérdida de los empleos y cuando hay una política pública robusta, ausencia de política pública social que aborde estas situaciones, hay millones de chilenos que no han recibido nada. Yo lamento que el gobierno haya llegado a este nivel de conflicto llevando a un tercer poder a dirimir una situación que ya lo tenemos resuelto los parlamentarios, además el gobierno no acudió al TC en el primer retiro y lo hace ahora, entonces realmente desde el punto de vista de la consistencia jurídica no vemos donde se elaboran estas tesis, esto genera una controversia compleja, difícil de remontar entre el poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Muñoz calificó como “muy grave” el actuar del Ejecutivo, apuntando que “se da en un marco de un total debilitamiento del gobierno y también de una expectativa ciudadana de una iniciativa de ley que viene a resolver un drama económico social que están viviendo millones de chilenas y chilenos, entonces el escenario en el que decide actuar o intervenir el Presidente, me parece que no es resultado de ningún análisis equilibrado de la situación“.

En este sentido, agregó que “en mi opinión una reforma constitucional no puede ser inconstitucional porque son procedimientos legislativos que tenemos la facultad de llevarlos adelante y nos hemos hecho cargo, se han hecho cargo los diputados donde abordan una situación que habría que analizar muy en profundidad para ver si estamos trastocando, eso hay que analizarlo, eso es una teoría que tiene el gobierno”.