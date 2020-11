Víctor Pérez tras rechazo de acusación constitucional: “Se estableció con claridad que defendíamos la verdad”

Luego que el Senado rechazara la acusación constitucional contra Víctor Pérez, el exministro del Interior compareció ante la prensa a la salida de la Sala de la Cámara Alta, en compañía de secretarios de Estado y parlamentarios de Chile Vamos.

Pérez agradeció, en primer lugar, al Presidente Sebastián Piñera “por el hecho de haber confiado en mí y haberme nombrado ministro del Interior. A pesar que fue un breve tiempo, fue una experiencia imborrable“. También tuvo palabras para su familia, la bancada de la UDI y los parlamentarios de Chile Vamos que votaron en contra del libelo. Además, aludió a quienes lo rechazaron desde la oposición.

“Tal como lo dije desde el momento en que se presentó la acusación, esta era una oportunidad para demostrar de que yo no había faltado a ninguna norma constitucional ni legal y que había tratado y esforzado de tratar de cumplir el mandato del Presidente de la República de la mejor manera, con la mayor eficacia y con el respeto a las normas legales”, señaló el exministro.

También se refirió al resultado adverso que tuvo en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que obligó a su renuncia tras quedar suspendido en sus funciones. “Y así hoy día, como ciudadano, me presenté ante el Senado y creo que el debate de hoy día, no sólo la votación, mejora sustancialmente la esperanza que tengo en el Chile del futuro, que es posible hacer un debate a la altura, un debate de ideas, analizar los temas en profundidad”, valoró Pérez.

“Eso hizo el Senado y por eso demostró altura y capacidad. Rechazó tajantemente la acusación con una votación que nadie esperaba“, destacó además.

El también exsenador agregó que “se estableció con claridad que nosotros defendíamos la verdad, la razón, que teníamos fundamentos para rechazar que se nos acusara tan injustamente. Por lo tanto, eso es esperanzador, en momentos difíciles para la patria, que sea posible hacer un debate de altura”.

Insistió en que su renuncia a la cartera se debió a que el país no podía permanecer sin un ministro del Interior durante 10 días: “Me parecía que no renunciar significaba generarle una dificultad al Presidente y yo no voy a estar nunca disponible para generarle dificultades al Gobierno de mi país“.

“En segundo lugar, creo que el debate se necesitaba llevar hacia el mérito de la acusación, y no a una discusión política en contra del Gobierno“, profundizó Pérez. “Y creo que eso hizo posible que hoy pudiéramos tener un debate a la altura. No lo hice pensando en el resultado, sino pensando en Chile, en el Gobierno y la necesidad que tienen los chilenos de que el Gobierno actúe con todas sus capacidades, particularmente en momentos tan difíciles como éste”.

Respecto de su futuro político, Víctor Pérez señaló que “no he tenido tiempo de pensar en ello, me dediqué durante todo este tiempo a ser ministro del Interior, cuando fui suspendido por la Cámara me dediqué a prepararme para este debate y a partir de ahora pensaremos qué es lo que puede deparar el futuro”.