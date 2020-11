Diputada Jiles: “El problema del Gobierno no es que esté desconectado, sino que simplemente no gobierna”

Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que permite un segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles se refirió a la posición que ha tenido el Gobierno en el debate.

La parlamentaria de oposición sostuvo que “el problema del Gobierno no es que esté desconectado, no es ningún otro, sino que simplemente no gobierna“, consignó TVN.

“Hay un desgobierno y frente a ese desgobierno hoy los parlamentarios, llevados por clamor de la gente, hemos tenido que gobernar, hemos tenido que generar una política pública, la única que podemos generar”, agregó.

Cabe señalar que Jiles es impulsora del proyecto que fue aprobado este martes en la Cámara y que previo a la votación indicó que, si este era apoyado en su idea de legislar por los parlamentarios de la Sala, “vamos por Briones”.

Al respecto, en dicha ocasión y tras ser consultado sobre su apreciación a los dichos de la diputada, el ministro de Hacienda sostuvo que no se iba a “referir a esas palabras“.